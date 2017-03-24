Экс-мэр Барнаула осужден условно за должностные преступления

«Решено определить ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Наказание считать условным», — зачитала приговор судья Марина Новикова. Кроме того, бывший мэр обязан возместить более 300 тыс. рублей судебных издержек.

Савинцев признан виновным в превышении должностных полномочий, а также в покушении на присвоение и растрату вверенного имущества в особо крупном размере (ч.2 ст. 286 УК РФ, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 160 УК РФ).

В суде было доказано, что с августа 2009 по апрель 2013 года, будучи мэром города, Савинцев использовал в своих целях информацию о сформированных муниципальных земельных участках. На территории города было подыскано пять участков общей рыночной стоимостью более 60 млн рублей. На право их аренды законно претендовали несколько организаций, однако земля была передана в обход установленной законом процедуры и по заниженной цене подконтрольным Савинцеву лицам и членам его семьи.

Расследование уголовного дела в отношении Савинцева, которое было возбуждено в июне 2015 года, было завершено 19 апреля 2016 года. Следователи допросили более трех сотен свидетелей, провели множество обысков, порядка 50 выемок документов, более 20 судебных экспертиз.

Савинцев все это время находился под домашним арестом, было арестовано его имущество на сумму 350 тыс. рублей. Вину он не признал.

Савинцев руководил Барнаулом с августа 2010 года. После возбуждения уголовного дела 11 августа 2015 года он подал заявление об отставке «по состоянию здоровья».