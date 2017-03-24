В Екатеринбурге Юрий Чайка проведет совещание с главами 41 региона

Во встрече также примут участие уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.
Одной из ключевых тем встречи станет задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам, пишет РИА «ФедералПресс».
Напоминаем, совещание посвященное защите прав предпринимателей проводилось в Екатеринбурге в октябре прошлого года. Тогда Юрий Чайка отметил, что государственные и муниципальные контракты далеко не всегда своевременно оплачиваются, и зачастую только после получения предпринимателем судебного решения.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», 6 марта заместитель генерального прокурора по УрФО Юрий Пономарев внес представления губернаторам Свердловской, Курганской и Челябинской областей из-за нарушений в исполнении госконтрактов.