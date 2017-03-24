Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Преподавателя уволили после показа студентам фильма о Медведеве
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
"Оружие у радикалов": ДНР об убийстве Вороненкова
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
10Фестиваль весны в Индии
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
08:59 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге Юрий Чайка проведет совещание с главами 41 региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта, ИА УралПолит.Ru. Сегодня в Екатеринбурге под председательством генерального прокурора РФ Юрия Чайки пройдет расширенное совещание с главами 41 региона и 41 прокурором из Уральского, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного округов.

Источник: РИА "Новости"

Во встрече также примут участие уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

Одной из ключевых тем встречи станет задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам, пишет РИА «ФедералПресс».

Напоминаем, совещание посвященное защите прав предпринимателей проводилось в Екатеринбурге в октябре прошлого года. Тогда Юрий Чайка отметил, что государственные и муниципальные контракты далеко не всегда своевременно оплачиваются, и зачастую только после получения предпринимателем судебного решения.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 6 марта заместитель генерального прокурора по УрФО Юрий Пономарев внес представления губернаторам Свердловской, Курганской и Челябинской областей из-за нарушений в исполнении госконтрактов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД запретил российским туристам выражаться за границей
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
РФ намерена бойкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
СМИ: шесть боевиков убито при атаке на часть Росгвардии в Чечне
Экс-мэр Барнаула осужден условно за должностные преступления
На Алтае появилась гора Газпром
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь