Глава Куйбышевского района Функ ушел в отставку после представления прокурора

Следственный комитет обнаружил неточности в прошлогодней декларации главы о доходах и обратился в прокуратуру. Та, соответственно, и подготовила представление с требованием «решить вопрос об удалении в отставку» за нарушение закона № 273 о противодействии коррупции. Хотя, по мнению некоторых депутатов, это нарушение могло бы повлечь лишь дисциплинарное взыскание.

На сессию оба вопроса вынесли. Претензии прокурора были признаны обоснованными. А вот второй вопрос разрешился неожиданно. Проект решения Совета прозвучал так: «в связи с прекращением полномочий процедуру удаления прекратить».

Напомним, шестого июня 2016 года в отношении главы администрации Куйбышевского района Виктора Функа было возбуждено уголовное дело по ст. 286 ч. 3 УК РФ (превышение должностных полномочий). Все это отголоски многострадального дела о строительстве насосно-фильтровальной станции, которая так и не была построена, а деньги, выделенные на строительство НФС, исчезли неизвестно куда.

Во время сессии кресло главы района было пустым, Фото автора.

Виктор Александрович был помещен под домашний арест, срок которого постоянно продлевался.

Функу было запрещено телефонное и другое общение, разрешено только гулять на свежем воздухе по три часа в день.

Накануне нашумевшей сессии, 21 марта, Виктор Функ написал заявление о снятии с себя полномочий главы района:

«Я, Функ Виктор Александрович, слагаю с себя полномочия главы Куйбышевского района в связи с невозможностью их дальнейшего исполнения по состоянию здоровья с 21 марта 2017 года».

Прямых доказательств вины Виктора Функа в ситуации с куйбышевской НФС в материалах дела нет, поэтому следствие уже в августе переквалифицировало действия главы Куйбышевского района с серьезной ст. 286 УК РФ «Превышение полномочий» на более мягкую ст. 293 УК РФ «Халатность».

Теперь район ждет выборов нового главы.

— Форма избрания остается прежней — через конкурсную комиссию, — прокомментировал председатель местной думы Владимир Осипенко. — Областной закон в части выборности глав не отменен. Немного меняется положение о проведении конкурса — ужесточаются некоторые требования к кандидатам. Поэтому до 15 апреля Совет депутатов примет это положение в новой редакции и на этой же сессии, скорее всего, назначит конкурс, дату, время, членов конкурсной комиссии из своего состава. Как и прежде, четыре человека будут представлять Совет депутатов, еще четыре — правительство Новосибирской области. Думаю, к середине мая у Куйбышевского района появится новый глава.