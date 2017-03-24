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09:55 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Кабмине назвали количество весенних призывников

Согласно распоряжению правительства, для прохождения срочной военной службы в целом будет отправлено 14 135 человек.

Источник: Telegraf.com.ua

Кабинет министров определил, сколько граждан Украины подлежат призыву на срочную военную службу в течение апреля-мая 2017 года. Об этом сообщает «Правительственный портал».

Заметим, что из этого числа в ряды Вооруженных Сил Украины поступит 9135 человек, в Национальной гвардии привлекут 4200 молодых ребят, а в Государственной специальной службе транспорта будут служить 800 призывников.

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