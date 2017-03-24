В Кабмине назвали количество весенних призывников
Согласно распоряжению правительства, для прохождения срочной военной службы в целом будет отправлено 14 135 человек.
Согласно распоряжению правительства, для прохождения срочной военной службы в целом будет отправлено 14 135 человек.
Кабинет министров определил, сколько граждан Украины подлежат призыву на срочную военную службу в течение
Заметим, что из этого числа в ряды Вооруженных Сил Украины поступит 9135 человек, в Национальной гвардии привлекут 4200 молодых ребят, а в Государственной специальной службе транспорта будут служить 800 призывников.