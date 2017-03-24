В Кабмине назвали количество весенних призывников

Кабинет министров определил, сколько граждан Украины подлежат призыву на срочную военную службу в течение апреля-мая 2017 года. Об этом сообщает «Правительственный портал».

Заметим, что из этого числа в ряды Вооруженных Сил Украины поступит 9135 человек, в Национальной гвардии привлекут 4200 молодых ребят, а в Государственной специальной службе транспорта будут служить 800 призывников.