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09:49 (мск), источник: NewsKo

Краевой минздрав, возможно, пересмотрит систему финансирования больниц на севере региона

В четверг, 23 марта, глава региона Максим Решетников с официальным визитом побывал в Соликамске, где встретился с врачами и побывал на месте строящейся детской поликлиники.

Одной из тем обсуждения на встрече с врачами стала система финансирования. В частности, врачи рассказали о том, что с переходом Пермского края на трёхуровневую систему оказания медицинской помощи в Пермском крае и начавшейся в рамках этого процесса оптимизацией больниц, часть больниц на севере региона остались не только без специалистов, но и медучреждений, в связи с чем нагрузка на соликамские медучреждения выросла. Врачи предложили увеличить финансирование медучреждений в Соликамске, например, за счёт местного или краевого бюджета, как это было сделано в Свердловской области.

Либо за счёт введения дополнительного коэффициента в методику расчёта по способам оплаты медпомощи за счёт средств ОМС изменить финансирование больниц. Однако, чтобы на уровне федерального ОМС этот коэффициент внесли, необходима поддержка краевых властей.

Максим Решетников пообещал, что в ближайшее время даст поручение минздраву пересмотреть финансирование здравоохранения Соликамска в связи с появившейся северной нагрузкой.

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