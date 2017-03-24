Краевой минздрав, возможно, пересмотрит систему финансирования больниц на севере региона

Одной из тем обсуждения на встрече с врачами стала система финансирования. В частности, врачи рассказали о том, что с переходом Пермского края на трёхуровневую систему оказания медицинской помощи в Пермском крае и начавшейся в рамках этого процесса оптимизацией больниц, часть больниц на севере региона остались не только без специалистов, но и медучреждений, в связи с чем нагрузка на соликамские медучреждения выросла. Врачи предложили увеличить финансирование медучреждений в Соликамске, например, за счёт местного или краевого бюджета, как это было сделано в Свердловской области.

Либо за счёт введения дополнительного коэффициента в методику расчёта по способам оплаты медпомощи за счёт средств ОМС изменить финансирование больниц. Однако, чтобы на уровне федерального ОМС этот коэффициент внесли, необходима поддержка краевых властей.

Максим Решетников пообещал, что в ближайшее время даст поручение минздраву пересмотреть финансирование здравоохранения Соликамска в связи с появившейся северной нагрузкой.