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10:13 (мск), источник: РИА Новости

Корабли ЧФ на учениях успешно атаковали «вражескую» подводную лодку

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Корабельная противолодочная ударная группа Черноморского флота в рамках учений осуществила поиск подводной лодки и учебную атаку с применением торпедного оружия, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.

Источник: РИА "Новости"

Учения противолодочных сил проходят в соответствии с планом боевой подготовки. В них принимают участие состав соединения кораблей охраны водного района с привлечением новейшей дизельной подводной лодки «Старый Оскол» и Морской авиации ЧФ.

«В соответствии с поставленными задачами корабельная противолодочная ударная группа (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей “Суздалец” и “Муромец” осуществила поиск подводной лодки, находящейся в подводном положении и осуществила учебную атаку с применением торпедного оружия», — говорится в сообщении.

Корабли КПУГ в ходе поиска взаимодействовали с противолодочными самолетами-амфибиями Бе-12 и вертолетами Ка-27ПЛ Морской авиации флота.

Корабли также выполнили подготовительную артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям, отработали организацию обороны отряда кораблей при стоянке на незащищенном рейде, организацию ПВО на переходе морем, провели тренировки по связи и совместному маневрированию.

Планируется, что учение завершится 25 марта.

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