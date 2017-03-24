Корабли ЧФ на учениях успешно атаковали «вражескую» подводную лодку

Учения противолодочных сил проходят в соответствии с планом боевой подготовки. В них принимают участие состав соединения кораблей охраны водного района с привлечением новейшей дизельной подводной лодки «Старый Оскол» и Морской авиации ЧФ.

«В соответствии с поставленными задачами корабельная противолодочная ударная группа (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей “Суздалец” и “Муромец” осуществила поиск подводной лодки, находящейся в подводном положении и осуществила учебную атаку с применением торпедного оружия», — говорится в сообщении.

Корабли КПУГ в ходе поиска взаимодействовали с противолодочными самолетами-амфибиями Бе-12 и вертолетами Ка-27ПЛ Морской авиации флота.

Корабли также выполнили подготовительную артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям, отработали организацию обороны отряда кораблей при стоянке на незащищенном рейде, организацию ПВО на переходе морем, провели тренировки по связи и совместному маневрированию.

Планируется, что учение завершится 25 марта.