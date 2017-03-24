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09:49 (мск), источник: Informburo.kz

Биртанов прокомментировал смерть донора в Алматы

По словам Елжана Биртанова, на сегодняшний день проводится расследование, которое определит вину медработников в смерти донора почки.

Источник: Informburo.kz

«По результатам расследования будет определена вина медицинских работников, была ли она вообще. Ни для кого не секрет, что трансплантация — очень высокотехнологичный вид медицинской помощи, и она сопряжена с рисками. По нашим стандартам во всех случаях обе стороны — и донор, и реципиент — дают информированное согласие на операцию, поскольку она связана с серьёзными рисками. В данном случае, к сожалению, произошёл несчастный случай. У донора были осложнения», — сказал министр в ходе своего визита в столичную поликлинику № 5.

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Он отметил, что медики сделали всё возможное, для того чтобы спасти донора. Но попытки оказались тщетными.

«Вы знаете, много было попыток его спасти. Проводились повторные операции. В случаях, когда происходит летальный исход, всегда проводится экспертиза. В связи с тем, что ситуация неординарная, правоохранительные органы проводят расследование. Нужно понять объективно. Трансплантация — это серьёзная большая тема, у нас очень много больных, которые нуждаются в ней», — пояснил он.

Донор скончался 19 января во время трансплантации почки в Алматы. По информации полицейских, на данный момент проводится расследование по факту «Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека».

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