Биртанов прокомментировал смерть донора в Алматы

«По результатам расследования будет определена вина медицинских работников, была ли она вообще. Ни для кого не секрет, что трансплантация — очень высокотехнологичный вид медицинской помощи, и она сопряжена с рисками. По нашим стандартам во всех случаях обе стороны — и донор, и реципиент — дают информированное согласие на операцию, поскольку она связана с серьёзными рисками. В данном случае, к сожалению, произошёл несчастный случай. У донора были осложнения», — сказал министр в ходе своего визита в столичную поликлинику № 5.

Он отметил, что медики сделали всё возможное, для того чтобы спасти донора. Но попытки оказались тщетными.

«Вы знаете, много было попыток его спасти. Проводились повторные операции. В случаях, когда происходит летальный исход, всегда проводится экспертиза. В связи с тем, что ситуация неординарная, правоохранительные органы проводят расследование. Нужно понять объективно. Трансплантация — это серьёзная большая тема, у нас очень много больных, которые нуждаются в ней», — пояснил он.

Донор скончался 19 января во время трансплантации почки в Алматы. По информации полицейских, на данный момент проводится расследование по факту «Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека».