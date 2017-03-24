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11:33 (мск), источник: Newslab.ru

Депутаты Ачинского райсовета «бойкотировали» сессию с Павлом Ростовцевым

Депутаты Ачинского райсовета от «Единой России» не явились на сессию, которая должна была состояться 23 марта с участием депутата Заксобрания края Павла Ростовцева. Пришли всего восемь человек.

Источник: Reuters

По словам председателя Ачинского райсовета Сергея Куронена, о том, что будет сессия, народные избранники знали два дня назад и никто из них не заявлял о том, что не будет участвовать.

«Странно, что бойкотировали сессию именно члены “Единой России”. Да никогда такого не было! Этот депутат — их лидер, и именно они так яро продвигали Ростовцева в Законодательное Собрание от нашей территории. Для меня такая позиция совершенно непонятна», — возмутился Куронен.

Павел Ростовцев также выразил выразил недоумение по поводу происходящего. «Будучи несколько лет депутатом городского Совета Красноярска, депутатом ЗС, произошедшее для меня просто нонсенс. Как депутаты, которые боролись и прошли все этапы избирательной кампании, не пришли на главное заседание?» — заявил он.

Ростовцев посоветовал Сергею Куронену опубликовать имена депутатов, которые проигнорировали заседание сессии, а также узнать причины неявки.

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