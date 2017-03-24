Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка оценила работу Светланы Жуковой
Анна Кузнецова поблагодарила
Анна Кузнецова поблагодарила
Хабаровск, 24 марта, AmurMedia.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова поблагодарила Светлану Жукову за работу. Омбудсмен также отметила, что при сохранении преемственности в этом институте необходимо тщательно следить, чтобы обращения граждан не оставались без внимания, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Напомним, что недавно истек срок полномочий уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае. Новым детским омбудсменом стала Виктория Трегубенко. Корр. ИА AmurMedia обратился в аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте России с просьбой дать оценку деятельности Светланы Жуковой на этом посту.
— Да, действительно, срок полномочий действующего детского омбудсмена в крае истекает. Хочу поблагодарить Светлану Леонидовну за работу и отметить важность сохранения преемственности в работе, чтобы обращения граждан или нерешенные вопросы не остались без внимания, — сказала Анна Кузнецова.