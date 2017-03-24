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11:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка оценила работу Светланы Жуковой

Анна Кузнецова поблагодарила экс-омбудсмена за работу и выразила надежду на сохранение преемственности в этом институте.

Хабаровск, 24 марта, AmurMedia.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова поблагодарила Светлану Жукову за работу. Омбудсмен также отметила, что при сохранении преемственности в этом институте необходимо тщательно следить, чтобы обращения граждан не оставались без внимания, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Напомним, что недавно истек срок полномочий уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае. Новым детским омбудсменом стала Виктория Трегубенко. Корр. ИА AmurMedia обратился в аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте России с просьбой дать оценку деятельности Светланы Жуковой на этом посту.

— Да, действительно, срок полномочий действующего детского омбудсмена в крае истекает. Хочу поблагодарить Светлану Леонидовну за работу и отметить важность сохранения преемственности в работе, чтобы обращения граждан или нерешенные вопросы не остались без внимания, — сказала Анна Кузнецова.

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