В Минстрое Омской области подтвердили отставку Рудюка
Исполнять его обязанности будет заместитель главы Фонда капремонта Николай Якушев.
Исполнять его обязанности будет заместитель главы Фонда капремонта Николай Якушев.
Сегодня, 24 марта в Министерстве строительства и ЖКК Омской области подтвердили отставку главы регионального фонда капремонта Александра Рудюка.
Как пояснили в ведомстве, исполнять его обязанности будет заместитель директора по
Напомним, что информацию об отставке главы ведомства впервые озвучил заместитель министра строительства и ЖКХ Николай Зенкович на «Большом сибирском конгрессе заказчиков и поставщиков».
Чуть позже информацию подтвердили в облправительстве. Секретарь губернатора Виктора Назарова Юлия Соколенко заявила, что Александр Рудюк написал заявление после неудовлетворительных результатов проверки Фонда капремонта.
Добавим, что Александр Рудюк возглавлял ведомство с конца апреля 2015 года.