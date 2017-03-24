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10:20 (мск), источник: Om1.ru

В Минстрое Омской области подтвердили отставку Рудюка

Исполнять его обязанности будет заместитель главы Фонда капремонта Николай Якушев.

Сегодня, 24 марта в Министерстве строительства и ЖКК Омской области подтвердили отставку главы регионального фонда капремонта Александра Рудюка.

Как пояснили в ведомстве, исполнять его обязанности будет заместитель директора по финансово-экономическим вопросам Николай Якушев. Пока Рудюк находится в отпуске до 4 апреля.

Напомним, что информацию об отставке главы ведомства впервые озвучил заместитель министра строительства и ЖКХ Николай Зенкович на «Большом сибирском конгрессе заказчиков и поставщиков».

Чуть позже информацию подтвердили в облправительстве. Секретарь губернатора Виктора Назарова Юлия Соколенко заявила, что Александр Рудюк написал заявление после неудовлетворительных результатов проверки Фонда капремонта.

Добавим, что Александр Рудюк возглавлял ведомство с конца апреля 2015 года.

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