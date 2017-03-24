Лукашенко ознакомится с ходом весенне-полевых работ и развитием сферы АПК

Планируется, что Президенту продемонстрируют разработанные и созданные на белорусских предприятиях машины для внесения минеральных и органических удобрений. Также будут представлены линейка плугов, выпускаемых Минойтовским ремонтным заводом, и первый в Беларуси самоходный опрыскиватель производства ОАО «Лидагропроммаш».

Глава государства посетит РСУП «Совхоз «Лидский», где ему доложат о готовности и начале весенне-полевых работ в Беларуси и регионе, а также о выполнении поручений по организации производства высокоэффективной сельскохозяйственной техники.

Затем Александр Лукашенко посетит мясоперерабатывающее предприятие «Арвибелагро». Там ему доложат о состоянии и новых направлениях развития птицеводства в стране, о выполнении поручений по привлечению иностранных инвестиций для создания новых рабочих мест и современных импортозамещающих технологий, о производстве импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции.

Президент ознакомится с современными технологическими процессами переработки мяса птицы и выставкой производимой продукции.

Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Совхоз «Лидский» образовано в мае 2010 года в результате объединения РУСП по племенному делу «Нива» и совхоза «Лидский». В состав предприятия входят три производственных участка, восемь ферм крупного рогатого скота, свиноводческий комплекс на 12 тыс. голов, конеферма.

Предприятие «Арвибелагро» создано в результате реализации инвестиционного проекта по созданию вертикально-интегрированного комплекса по промышленному производству продукции из мяса индейки в Лидском районе. Соответствующий договор между Гродненским облисполкомом и литовской компанией «Мариямполес Арви» подписан в декабре 2012 года.

Инвестиционным проектом предусмотрен выпуск различных видов продукции: полуфабрикаты, фарш, колбасные изделия, копченые и вяленые продукты, индюшатина в сыром виде. Мощность производства составляет 5,5 тыс. т готовой продукции в год. Общий объем инвестиций, направленных на реализацию проекта, составил более 30 млн евро. В результате планируется создать 170 рабочих мест, из которых в прошлом году создано 46.