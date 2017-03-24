Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
В моду вошли широкие брюки (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
«Вокзала больше нет»: очевидец о взрыве базы под Харьковом
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": эксперт
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10:27 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко ознакомится с ходом весенне-полевых работ и развитием сферы АПК

24 марта, Лида /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Гродненскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

Глава государства посетит РСУП «Совхоз «Лидский», где ему доложат о готовности и начале весенне-полевых работ в Беларуси и регионе, а также о выполнении поручений по организации производства высокоэффективной сельскохозяйственной техники.

Планируется, что Президенту продемонстрируют разработанные и созданные на белорусских предприятиях машины для внесения минеральных и органических удобрений. Также будут представлены линейка плугов, выпускаемых Минойтовским ремонтным заводом, и первый в Беларуси самоходный опрыскиватель производства ОАО «Лидагропроммаш».

Читайте также
Лукашенко и Порошенко обсудили торгово-экономическое сотрудничество и миротворческий процесс в Украине

Затем Александр Лукашенко посетит мясоперерабатывающее предприятие «Арвибелагро». Там ему доложат о состоянии и новых направлениях развития птицеводства в стране, о выполнении поручений по привлечению иностранных инвестиций для создания новых рабочих мест и современных импортозамещающих технологий, о производстве импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции.

Президент ознакомится с современными технологическими процессами переработки мяса птицы и выставкой производимой продукции.

Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Совхоз «Лидский» образовано в мае 2010 года в результате объединения РУСП по племенному делу «Нива» и совхоза «Лидский». В состав предприятия входят три производственных участка, восемь ферм крупного рогатого скота, свиноводческий комплекс на 12 тыс. голов, конеферма.

Предприятие «Арвибелагро» создано в результате реализации инвестиционного проекта по созданию вертикально-интегрированного комплекса по промышленному производству продукции из мяса индейки в Лидском районе. Соответствующий договор между Гродненским облисполкомом и литовской компанией «Мариямполес Арви» подписан в декабре 2012 года.

Инвестиционным проектом предусмотрен выпуск различных видов продукции: полуфабрикаты, фарш, колбасные изделия, копченые и вяленые продукты, индюшатина в сыром виде. Мощность производства составляет 5,5 тыс. т готовой продукции в год. Общий объем инвестиций, направленных на реализацию проекта, составил более 30 млн евро. В результате планируется создать 170 рабочих мест, из которых в прошлом году создано 46.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
2016 год побил температурные рекорды - ООН
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
Марин Ле Пен: Россия и Франция должны вместе спасти мир
Украинские СМИ узнали имя убийцы Вороненкова
РФ намерена бойкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
Экс-мэр Барнаула признан виновным в должностных преступлениях
В Германии создана световая система, светящая как 10 тысяч солнц
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Бразилия разгромила уругвайцев и укрепила лидерство в отборе ЧМ Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Сентенарио»
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь