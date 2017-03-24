Сергей Собянин подписал поправки в Градостроительный кодекс Москвы

Предусмотренные законом поправки направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, говорится в официальном сообщении пресс-службы Департамента градостроительной политики столицы, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в пятницу, 24 марта.

Сергей Собянин: За шесть лет в Москве отреставрировано 773 памятника архитектуры

Летом 2016 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены существенные изменения, которыми пересмотрены подходы к градостроительному зонированию и планировке территории. В частности, было уточнено содержание правил землепользования и застройки и установлена необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектов планировки территории. Кроме того, в проектах планировки территории предусмотрена возможность определения очередности строительства в границах квартала, что в дальнейшем должно обеспечить комплексную и системную застройку и не позволит строить жилье без транспортной и социальной инфраструктур.

Также изменен статус градостроительного плана земельного участка — теперь это исключительно информационный документ, который содержит в себе все необходимые для строительства сведения из правил землепользования и застройки, документации по планировке территории.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, поправки позволят устранить возникшие расхождения между Градостроительным кодексом Москвы и федеральным.