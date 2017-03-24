Марин Ле Пен предложила РФ и Франции объединиться ради спасения мира

«Этот новый мир, который возникает сейчас на наших глазах, уже сталкивается с двумя гигантскими, крупнейшими вызовами — это глобализм и это исламский фундаментализм», — сказала Ле Пен в пятницу на встрече в Москве с членами комитета Госдумы по международным делам.

Она добавила, что исламский фундаментализм наносит удары по миру и безопасности посредством террористических актов.