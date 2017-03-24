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10:40 (мск), источник: Интерфакс

Марин Ле Пен предложила РФ и Франции объединиться ради спасения мира

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, прибывшая в Россию, заявила о существовании двух главных угроз миру.

Источник: РИА "Новости"

«Этот новый мир, который возникает сейчас на наших глазах, уже сталкивается с двумя гигантскими, крупнейшими вызовами — это глобализм и это исламский фундаментализм», — сказала Ле Пен в пятницу на встрече в Москве с членами комитета Госдумы по международным делам.

Она добавила, что исламский фундаментализм наносит удары по миру и безопасности посредством террористических актов.

Справка
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Комментарии
8
Владимир Пацак
Я-же говорил, что Маринка зажжёт как Жанна Д"Арк, и французы её поддержат в первом туре.
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андрей самойлов
Вот это женщина!!!! Сравните её со старухой Меркель или англосаксонкой которая всё время трясёт башкой. Ле Пен в президенты!!! Где там наши боевые хакеры???
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Владимир Пацак
Да и не жили богато
Да и нехрин начинать!
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