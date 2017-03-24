Счетчик или норматив: новосибирские власти готовы дать жильцам права по ОДН

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области проголосовали за право жителей многоквартирных домов самим определять: оплачивать общедомовые нужды по показаниям счётчика или по нормативам. Таким образом новосибирские депутаты поддержали проект федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс, в части уточнения порядка определения расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Андрей Панфёров напомнил, что раньше расходы на общедомовые нужды начислялись жителям многоквартирных домов, исходя из фактического объема потребления воды или электроэнергии по показаниям коллективных приборов учета. Теперь при начислении платы за ОДН учитываются соответствующие нормативы. На практике это вылилось в резкий рост платежей.

«Мы считаем, что жители сами должны решить — платить по счётчикам или по нормативам. Законопроект определяет право выбора. Для нас это дело принципа — прежде всего, исходить из потребностей и желаний наших избирателей», — заявил Панфёров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта депутаты комитета по ЖКХ внесли в Госдуму законопроект о порядке оплаты расходов на общедомовые нужды. Проектом закона предлагается установить право общего собрания собственников квартир своим решением определять размер потребления ресурсов по показаниям общедомового прибора учета.