Куйвашев встретился с бизнес-омбудсменом Титовым перед совещанием при генпрокуроре

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, темой встречи стала работа по улучшению бизнес-климата в регионе и поддержке малых и средних предпринимателей.

Борис Титов отметил, что представители бизнеса часто обращаются в институт уполномоченного по правам предпринимателей из-за проведения различных проверок, прежде всего, со стороны федеральных надзорных органов.

Кроме того, одной из проблем остается взаимодействие маленьких торговых точек с местными властями.

«Мы с региональным бизнес-омбудсменом Еленой Артюх выработали ряд мер по поддержке предпринимательского сообщества и планомерно их реализуем. В частности, начиная с этого года, мы совместно с силовыми ведомствами будем проводить регулярные приемы предпринимателей, нуждающихся в помощи. Такие приемы начнутся уже в апреле и будут проходить каждый месяц. Для нас очень важна обратная связь с бизнес-сообществом», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напоминаем, вопрос частых необоснованных плановых и внеплановых проверок предпринимателей поднимался на совещании под председательством генерального прокурора России Юрия Чайки в октябре прошлого года.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», сегодня в Екатеринбурге под председательством генерального прокурора РФ Юрия Чайки пройдет расширенное совещание с главами 41региона и 41 прокурором из Уральского, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного округов. Одной из ключевых тем встречи станет задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Во встрече также примут участие уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.