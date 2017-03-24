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11:02 (мск), источник: Noi.md

Додон примет участие в Международной конференции

Сегодня президент Республики Молдова Игорь Додон примет участие в Международной научно-практической конференции «Молдавская государственность: историческая преемственность и перспективы развития», которая начнется в 9:30 и пройдет под патронажем главы государства.

Источник: Noi.md

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на новостном портале NOI.md.

Отметим, что в Международной научной конференции «Молдавская государственность: историческая преемственность и перспективы развития» будут участвовать около 80 представителей научных кругов из 11 стран: Украины, России, Румынии, Болгарии, Испании, Германии, Словакии, Казахстана, Италии, Беларуси, Молдовы.

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