Додон примет участие в Международной конференции
Сегодня президент Республики Молдова Игорь Додон примет участие в Международной
Сегодня президент Республики Молдова Игорь Додон примет участие в Международной
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на новостном портале NOI.md.
Отметим, что в Международной научной конференции «Молдавская государственность: историческая преемственность и перспективы развития» будут участвовать около 80 представителей научных кругов из 11 стран: Украины, России, Румынии, Болгарии, Испании, Германии, Словакии, Казахстана, Италии, Беларуси, Молдовы.