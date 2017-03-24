В Госдуме отказались обсуждать увеличение призывного возраста

23 марта в нижней палате парламента состоялось заседание комитета, на котором обсуждалась проблемы и пути совершенствования законодательства, регулирующего призыв граждан на военную службу (по итогам призывов 2016 года). Позже в СМИ появилась информация о том, что Госдума якобы обсуждает возможность увеличения призывного возраста до 30 лет.

Как пояснил Шерин, в ходе заседания комитета представители министерства обороны рассказали, что в 2016 году от призыва в армию уклонилось 170 тысяч призывников.

«Рассказывал им варианты, какие существуют, если бы они реально хотели бы увеличить процент призываемой в Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.