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11:14 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме отказались обсуждать увеличение призывного возраста

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Реплика об увеличении призывного возраста до 30 лет прозвучала в четверг на заседании комитета Госдумы по обороне, однако таких предложений не вносилось и законопроект с подобным изменением не готовится, заявил РИА Новости в пятницу первый зампред комитета Александр Шерин (ЛДПР).

Источник: РИА Новости

23 марта в нижней палате парламента состоялось заседание комитета, на котором обсуждалась проблемы и пути совершенствования законодательства, регулирующего призыв граждан на военную службу (по итогам призывов 2016 года). Позже в СМИ появилась информация о том, что Госдума якобы обсуждает возможность увеличения призывного возраста до 30 лет.

Как пояснил Шерин, в ходе заседания комитета представители министерства обороны рассказали, что в 2016 году от призыва в армию уклонилось 170 тысяч призывников.

«Рассказывал им варианты, какие существуют, если бы они реально хотели бы увеличить процент призываемой в Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

«Я на комитете сказал, что никаких законодательных инициатив со стороны ЛДПР, которые как-то ужесточали требования к гражданам, не будет. Я об этом на комитете сразу сказал», — добавил Шерин.

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