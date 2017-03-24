Компанейщиков вновь заявил, что не хочет быть мэром, так как это расстрельная должность

Сегодня в Омске стартовала VI ежегодная научно-практическая конференция «Градостроительное планирование и управление, качество среды и предпринимательский климат», на которой были озвучены не только идеи градостроительства и планировки, но и были сделаны важные политические заявления.

Так, заместитель губернатора Омской области Владимир Компанейщиков, курирующий в регионе внутреннюю политику, вновь сообщил, что не собирается быть мэром Омска. Более того, он уже внутренне жалеет будущего мэра, имя которого омичи узнают лишь 19 апреля, когда в Омском городском совете выберут нового градоначальника из числа двух претендентов.

Владимир Компанейщиков, вице-губернатор:

— Нам очень важно чтобы такие дискуссии уходили в глубину и ширину. Чтобы по итогам те выводы и решения, которые здесь принимаются, власть брала для того, чтобы их реализовать. Важно, чтобы диалог между профессиональным сообществом был постоянный и результативный. Именно поэтому я сегодня здесь, а не потому, как многие из присутствующих журналистов, наверное, опять подумали, что Компанейщиков хочет стать мэром. На самом деле это расстрельная должность, не позавидуешь никому. Это мероприятие необходимо больше нам, чем вам. Вы эксперты и можете генерировать подсказки власти, чтобы сделать город лучше.

Напомним, выборы мэра Омска впервые пройдут в этом году не в формате прямого голосования с участием жителей города, а по новой системе, предполагающей фактически назначение нового управленца с помощью замысловатой многоступенчатой схемы главой региона. Сначала кандидатов отберет специальная комиссия из 12 человек, половина состава которой назначается губернатором, а затем депутаты Омского городского совета проголосуют за определенную кандидатуру, причем на голосование должны быть выдвинуты не менее двух человек, чтобы соблюсти видимость демократии.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов может быть вице-губернатор Компанейщиков, но он уже сделал ряд заявлений, опровергающих его мэрские амбиции. Сейчас интрига заключается лишь в том, решится ли губернатор Виктор Назаров выдвинуть в мэры другого своего заместителя, курирующего в регионе Минстрой и ЖКХ Станислава Гребенщикова.

Прием документов будет вестись комиссией до 4 апреля. А кого будут «расстреливать» горожане и областные власти следующие 5 лет, омичи узнают в день голосования 19 апреля.