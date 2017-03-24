Порошенко утвердил план ротации председателя и членов НКРЭКУ

Президент Украины Петр Порошенко утвердил план ротации председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Соответствующий указ от 23 марта опубликован на сайте главы государства.

Согласно плану ротации, подлежат увольнению в срок не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу закона Украины «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг» (с учетом имеющейся по состоянию на день вступления в силу этим законом одной вакантной должности члена НКРЭКУ) члены комиссии Юрий Голляк и Владимир Евдокимов; в срок не позднее 12 месяцев — члены комиссии Виктория Морозова и Борис Циганенко; в срок не позднее 18 месяцев — председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк и член комиссии Руслан Машлякивский.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об НКРЭКУ 22 сентября 2016 года. Президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон в ноябре того же года.

Среди прочего, законом об НКРЭКУ предусматривается, что замена действующих членов комиссии на новых будет проходить в три этапа: первых троих членов должны сменить не позже шести месяцев с момента вступления в силу закона, еще двоих — не позже 12 месяцев, остальных — не позже чем через 18 месяцев.

Как известно, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.