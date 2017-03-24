Уволенный начальник новосибирской подземки вернул свои надбавки к зарплате

Бывший начальник Новосибирского метрополитена Андрей Ксензов вернул в бюджет надбавки к своей зарплате, которые он начислял себе без ведома руководства. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на еженедельной встрече с журналистами. В ближайшее время городская мэрия планирует провести проверку соблюдения трудового законодательства в части уровня зарплат в муниципальных предприятиях.

Также градоначальник сообщил, что временно исполняющим обязанности главы метрополитена назначен Михаил Сидоров, который ранее занимал должность заместителя главного инженера подземки.

По данным «Тайги.инфо», одним из кандидатов на пост директора новосибирского метрополитена является начальник управления пассажирских перевозок мэрии Роман Дронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта 2017 года мэр Новосибирска уволил руководителя МУП «Новосибирский метрополитен» Андрея Ксензова. Свое решение Анатолий Локоть объяснил систематическими жалобами на финансовые нарушения и вольное распоряжение деньгами муниципального предприятия. Как стало известно, Ксензов произвольно увеличивал себе зарплату, надбавки до 100 тыс. в месяц не были оговорены с руководством, в том числе с мэром, как руководителем муниципалитета.