Губернатор Николай Меркушкин разнес чиновников за горы мусора в Самаре

В связи с этим глава региона провел большое совещание с представителями министерства энергетики и ЖКХ и потребовал от них в кратчайшие сроки навести порядок в утилизации отходов производства и потребления, сообщает пресс-служба облправительства.

— Когда у нас будет цивилизованная система сбора, сортировки и утилизации мусора? Где у нас заводы по утилизации? — эти вопросы в достаточно жесткой форме Меркушкин адресовал заместителю министра энергетики и ЖКХ Сергею Ульянкину.

В ответ чиновник начал говорить о том, что ведомство сейчас собирает заявки от бизнеса, но был прерван губернатором, который напомнил, что еще в первом Послании поднимал данную тему — тогда были названы конкретные компании с мировыми именами, которые готовы работать в регионе.

— Почему вы 4,5 года назад с ними не связались? — спросил Николай Меркушкин, но конкретного ответа так и не получил.

— Это же стыдно — огромная область, а мы работаем, как 50 лет назад. Мы тонем в бюрократических бумагах, а мусор как не убирался, так и не убирается, — подчеркнул глава региона и привел в пример улицу Потапова в Самаре, где по обеим сторонам проезжей части лежат горы мусора.

В итоге губернатор потребовал письменных объяснений как от министра энергетики и ЖКХ Сергея Крайнева, так и от его зама Сергея Ульянкина, а также потребовал в течение 3−4 недель представить конкретный план действий, «иначе будут сделаны соответствующие выводы».