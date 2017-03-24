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11:43 (мск), источник: 112.ua

Луценко сообщил о проведении десятков обысков по делу о хищениях во время Евро-2012

«Завышение государственных расходов составил около 8 млн долларов», — уточнил генпрокурор.

Источник: 112.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о проведенных вчера обысках у фигурантов дела о хищениях средств по время Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Обыски проводились одновременно, их были десятки, пишет генпрокурор на странице в Facebook.

Луценко сообщил, что изъятые документы свидетельствуют о том, что «воровали с размахом».

«Шаг первый — занижение стоимости при оформлении таможенных платежей. Например: кресло, закупленное за 78 долларов у производителя, оформляли по цене в 6 долларов. В результате государство получило первые миллионные убытки. Шаг второй — то же кресло прогоняли по цепочке подставных фирм и продавали НСК “Олимпийский” уже за 189 долларов. На арене 70 050 мест. Завышение государственных расходов составил около 8 млн долларов», — уточнил генпрокурор.

По его словам, аналогичные схемы обнаружены и в других закупках.

Ранее прокуратура сообщила о подозрении подрядчику, который при закупках оборудования для НСК «Олимпийский» нанес государству почти 5 млн грн убытков.

Напомним, по указанию генерального прокурора Украины Юрия Луценко столичной прокуратурой возобновлено и активизировано расследование в уголовных процессах по фактам хищения средств во время проведения Евро-2012.

Комментарии
2
Александр
Красавчик на фото Только не пойму на кого же он похож
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Александр
Где же ты раньше был?? Ты сейчас занимайся делом а не делами прошлого президента ,то уже не вернешь Что сейчас творится ни кому и во сне не может присниться
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