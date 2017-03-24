Луценко сообщил о проведении десятков обысков по делу о хищениях во время Евро-2012

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о проведенных вчера обысках у фигурантов дела о хищениях средств по время Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Обыски проводились одновременно, их были десятки, пишет генпрокурор на странице в Facebook.

Луценко сообщил, что изъятые документы свидетельствуют о том, что «воровали с размахом».

«Шаг первый — занижение стоимости при оформлении таможенных платежей. Например: кресло, закупленное за 78 долларов у производителя, оформляли по цене в 6 долларов. В результате государство получило первые миллионные убытки. Шаг второй — то же кресло прогоняли по цепочке подставных фирм и продавали НСК “Олимпийский” уже за 189 долларов. На арене 70 050 мест. Завышение государственных расходов составил около 8 млн долларов», — уточнил генпрокурор.