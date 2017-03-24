В Челябинске суд отказал штабу Навального в проведении митинга

Как уже сообщало Накануне.RU, 20 марта администрация города отказала штабу Навального в согласовании на Алом поле митинга против коррупции 26 марта. В мэрии решение объяснили тем, что заявленное место занято для проведение иных массовых мероприятий.

Сторонники Навального подали иск в суд на решение городской администрации. Однако Советский районный суд отказал в удовлетворении иска, оставив в силе отказ городской администрации согласовать митинг 26 марта.

Теперь региональный штаб намерен обжаловать это решение в судах высшей инстанции.

Добавим, что в Магнитогорске власти города согласовали митинг.