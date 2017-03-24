Белорусского президента Лукашенко пригласили в США
В США пройдут мероприятия по случаю 100-летия вступления страны в Первую мировую войну.
В США пройдут мероприятия по случаю 100-летия вступления страны в Первую мировую войну.
МИНСК, 24 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашен на церемонию по случаю 100-й годовщины вступления США в Первую мировую войну, сообщили в Посольстве США в Минске.
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«Наряду с лидерами других государств, которые были вовлечены в Первую мировую войну, президенту Лукашенко направлено приглашение принять участие в церемонии в ознаменование 100-й годовщины вступления США в эту войну», — сообщили Sputnik в пятницу в дипмиссии.
По словам собеседников агентства, мероприятия пойдут 6 апреля в
В посольстве отметили, что приглашения лидерам государств направляла комиссия по празднованию 100-летия.
Согласно информации из открытых
В последний раз белорусский лидер посещал США с рабочим визитом в конце сентября 2015 года в рамках юбилейной 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в