Белорусского президента Лукашенко пригласили в США

В Канзас-Сити пригласили лидеров стран, ветеранов войн, а также представителей других государств, участвовавших в Первой мировой. Во время мероприятия пролетят самолеты ВВС США и французской пилотажной группы Patrouille de France.

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашен на церемонию по случаю 100-й годовщины вступления США в Первую мировую войну, сообщили в Посольстве США в Минске.

«Наряду с лидерами других государств, которые были вовлечены в Первую мировую войну, президенту Лукашенко направлено приглашение принять участие в церемонии в ознаменование 100-й годовщины вступления США в эту войну», — сообщили Sputnik в пятницу в дипмиссии.

По словам собеседников агентства, мероприятия пойдут 6 апреля в Канзас-Сити штата Миссури.

В посольстве отметили, что приглашения лидерам государств направляла комиссия по празднованию 100-летия.

Согласно информации из открытых интернет-источников, данную комиссию возглавляют четыре экс-президента США — Джимми Картер, старший и младший Буши, а также Билл Клинтон. Мероприятие задумано в целях напомнить миру о причинах и последствиях Первой мировой войны.