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12:06 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусского президента Лукашенко пригласили в США

В США пройдут мероприятия по случаю 100-летия вступления страны в Первую мировую войну.

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашен на церемонию по случаю 100-й годовщины вступления США в Первую мировую войну, сообщили в Посольстве США в Минске.

В Канзас-Сити пригласили лидеров стран, ветеранов войн, а также представителей других государств, участвовавших в Первой мировой. Во время мероприятия пролетят самолеты ВВС США и французской пилотажной группы Patrouille de France.

«Наряду с лидерами других государств, которые были вовлечены в Первую мировую войну, президенту Лукашенко направлено приглашение принять участие в церемонии в ознаменование 100-й годовщины вступления США в эту войну», — сообщили Sputnik в пятницу в дипмиссии.

По словам собеседников агентства, мероприятия пойдут 6 апреля в Канзас-Сити штата Миссури.

В посольстве отметили, что приглашения лидерам государств направляла комиссия по празднованию 100-летия.

Согласно информации из открытых интернет-источников, данную комиссию возглавляют четыре экс-президента США — Джимми Картер, старший и младший Буши, а также Билл Клинтон. Мероприятие задумано в целях напомнить миру о причинах и последствиях Первой мировой войны.

В последний раз белорусский лидер посещал США с рабочим визитом в конце сентября 2015 года в рамках юбилейной 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда он вместе с младшим сыном Николаем побывал на приеме у экс-президента Барака Обамы.

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