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12:22 (мск), источник: Noi.md

Молдова обсудила с ЕС новую повестку ассоциации

На днях в Кишиневе прошли переговоры по новой повестке ассоциации Республика Молдова — ЕС на следующие три года, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Действия, предусмотренные документом, будут реализованы в период 2017—2019 годов. Переговоры с представителями ЕС были направлены на выявлении приоритетных мер, которые должны быть предприняты для надлежащей реализации Соглашения об ассоциации, утверждают власти.

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В документе определены 13 целей: независимость судебной системы и правоохранительных органов; предотвращение и борьба с коррупцией, мошенничеством и конфликтом интересов; возвращение активов и расследование банковского мошенничества; реформа государственного управления и менеджмент публичных финансов; обеспечение основных прав; приднестровский конфликт; улучшение делового и инвестиционного климата; сельское хозяйство и развитие сельских районов; торговые реформы; безопасность и энергоэффективность; транспорт, окружающая среда и климатические действия; образование и молодежь.

Новым элементом текущей повестки дня является то, что меры будут структурированы в кратко- и среднесрочные.

Переговоры о новой программе партнерства вели главные переговорщики: заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Даниэла Морарь и глава департамента двусторонних отношений со странами «Восточного партнерства» Дирк Шубель, при широком участии национальных органов. Текст повестки дня будет завершен в течение апреля.

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