Президент РМ: Без молдавской идентичности не станет и государства

Так уж случилось, что, парадоксальным образом, с обретением независимости, мы стали терять наш национальный культурный код. Мы пали жертвой идеологической, информационной и психологической кампаний по искоренению молдавской идентичности и нашей исторической памяти. Перед этими вызовами и выпадами, мы обязаны сплотится. Это наш долг. Без молдавской идентичности, не станет и государства. А там, где крах государства, там и крахнарода и всей его истории, какой бы великой она ни была, уверен он.

Наша общая миссия очень важна, особенно сегодня, когда, как ни прискорбно это отметить, идет разрушение молдавской государственности, идет процесс деструктуризации молдавской идентитарной матрицы.

Глава государства этом отметил, что научный форум, отчасти, приурочен и к 100-летию восстановления молдавской государственности, в декабре 1917 года и пообещал, что к этой дате они основательно подготовятся и накануне важного события встретятся вновь.

По словам главы государства Республика Молдова, может реализоваться как современное и крепкое государство, только сохраняя и развивая то восприятие о молдавской идентичности, которое еще имеется. И если никто не остановит процесс румынизации, страна пропадет, у Молдовы не станет будущего.

Краеугольным камнем всего процесса сохранения нашей государственности является преподавание курса Истории Молдовы в школах, вместо Истории румын. Наших гостям это может показаться невообразимо, но наши дети учат Историю румын, усваивая мифы и имперскую идеологию соседней страны.

И это несмотря на то, что все социологические опросы, в том числе перепись населения 2004 г., подтверждают установившуюся на протяжении более 600 лет реальность: правители и жители Молдавского государства всегда считали себя молдаванами, — отметил Президент.

Игорь Додон также отметил, что все уважающие себя страны, все сильные государства имеют выраженную национальную идентичность.

Именно во многом благодаря определению единой государственной идентичности, эти страны и стали сильными и уважаемыми. Достаточно вспомнить Россию, Францию, Испанию, Польшу или, весьма красноречивый пример, США — полиэтничное и даже многорасовое государство, каждый гражданин которого, однако, находясь за пределами страны, называет себя американцем. И подобных примеров множество.

Нам же, гражданам Республики Молдова, пока не хватает этой солидарности по принципу национальности. До сих пор у нас не были развиты понятие и образ государственной идентичности. Но пора уже это реализовать, если мы хотим выражать себя как единый народ, — подытожил Президент РМ.