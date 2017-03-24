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13:00 (мск), источник: Baikal-info.ru

Губернатор призвал жителей Приангарья сохранить планету, на час выключив свет

Губернатор Сергей Левченко призвал жителей Иркутской области принять участие в международной акции «Час Земли», которая пройдет с 20:30 до 21:30 25 марта 2017 года.

Как 23 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, инициатором акции является Всемирный фонд дикой природы (WWF), который призывает на один час выключить свет в знак неравнодушия к будущему планеты.

«Во всем мире в последнюю субботу марта проходит масштабная акция “Час Земли”. Это экологическое мероприятие, инициированное Всемирным фондом дикой природы в 2007 году, дает возможность каждому из нас выразить свою позицию в вопросе сохранения нашей планеты, — сообщается в обращении губернатора. — Жителям Иркутской области выпала уникальная возможность жить в одном из лучших мест на планете — на берегах Байкала. Кроме того, здесь большое число заповедников, заказников, памятников природы. В связи с этим нам нельзя оставаться в стороне от решения вопросов охраны окружающей среды и экологической безопасности».

По информации Всемирного фонда дикой природы, акция «Час Земли» — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру из более чем 175 стран и почти семи тысяч городов. В России акция проводится с 2009 года, в ней принимает участие более 20 млн человек. В назначенное время в городах страны гаснет подсветка самых известных зданий и памятников. Например, в Москве на час гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также еще более чем 1,5 тыс. других зданий. В этом году «Час Земли» в России проходит с лозунгом «Меняй себя, а не планету!».

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области направило в адрес всех муниципальных образований и предприятий региона информацию для участия в «Часе Земли». Участие в акции подтвердили органы местного самоуправления 25-ти муниципалитетов, в том числе Иркутска, Иркутского района, Ангарска, Братска, Братского района. Кроме того, на сегодня известно, что акцию поддержат АО «Иркутскзолотопродукт», ООО «Чистые технологии Байкала», АНО «Байкальский интерактивный экологический центр». Также 25 марта на один час будет отключена подсветка здания правительства Иркутской области.

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