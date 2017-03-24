Украина сегодня способна реагировать на все энергетические угрозы — Гройсман

Украина сегодня имеет четкую сформированную программу достижения энергетической независимости и способна реагировать на все энергетические угрозы. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в парламенте заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы сегодня институционально способны адекватно реагировать на все энергетические угрозы, более того, мы работаем с международными экспертами в этой сфере. У нас сформирована четкая программа обеспечения нашей энергетической независимости и энергетической безопасности», — сказал он.

В ответ на вопрос одного из народных депутатов Гройсман сообщил, что правительство изучит вопрос создания в Украине Центра энергетической безопасности НАТО.