Дефицит областного бюджета может составить более 2 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по бюджету и налогам одобрили предусматривающий увеличение расходов проект изменений в областной бюджет, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В соответствии с законопроектом, будут увеличены денежные выплаты на обеспечение питанием детей из малоимущих семей, на предоставление дополнительных пособий гражданам, имеющим детей, и предоставление ежегодной единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей.

Также будут увеличены расходы на обеспечение жильем детей-сирот, приобретение медицинского оборудования и подготовку к чемпионату мира по футболу.

В то же время законопроектом предусмотрено уменьшение налоговых доходов областного бюджета, являющихся источниками формирования дорожного фонда области. В том числе, в связи с изменением федерального законодательства уменьшены поступления акцизов на нефтепродукты.

С учетом изменений доходы бюджета Нижегородской области на 2017 год уменьшены на 1 млрд 135 млн рублей, расходы увеличены на 1 млрд 855,6 млн рублей, дефицит составит 2 млрд 317 млн рублей (увеличен на 2,9 млрд рублей).

«Дефицит бюджета увеличится, но нужно понимать, что это техническое увеличение. Оно связано с тем, что мы распределили средства, которые сформировались в виде остатков на счетах на начало 2017 года, — заявил председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов. — Их объем продолжает уточняться, как правило, этот процесс идет до середины мая».