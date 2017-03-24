Дефицит областного бюджета может составить более 2 млрд рублей
Дефицит бюджета Нижегородской области на 2017 год увеличится на 2,9 млрд рублей.
Дефицит бюджета Нижегородской области на 2017 год увеличится на 2,9 млрд рублей.
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по бюджету и налогам одобрили предусматривающий увеличение расходов проект изменений в областной бюджет, сообщили в
В соответствии с законопроектом, будут увеличены денежные выплаты на обеспечение питанием детей из малоимущих семей, на предоставление дополнительных пособий гражданам, имеющим детей, и предоставление ежегодной единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей.
Также будут увеличены расходы на обеспечение жильем
В то же время законопроектом предусмотрено уменьшение налоговых доходов областного бюджета, являющихся источниками формирования дорожного фонда области. В том числе, в связи с изменением федерального законодательства уменьшены поступления акцизов на нефтепродукты.
С учетом изменений доходы бюджета Нижегородской области на 2017 год уменьшены на 1 млрд 135 млн рублей, расходы увеличены на 1 млрд 855,6 млн рублей, дефицит составит 2 млрд 317 млн рублей (увеличен на 2,9 млрд рублей).
«Дефицит бюджета увеличится, но нужно понимать, что это техническое увеличение. Оно связано с тем, что мы распределили средства, которые сформировались в виде остатков на счетах на начало 2017 года, — заявил председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов. — Их объем продолжает уточняться, как правило, этот процесс идет до середины мая».