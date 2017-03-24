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12:59 (мск), источник: 112.ua

Гройсман о повышении минимальных зарплат до 5 тысяч: Всему свое время

«Что касается повышения зарплаты до 5 тыс. минимальной. Друзья, я не хочу 5, я хочу 10», — заявил премьер.

Источник: 112.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ответил на требования повысить минимальные зарплаты. Об этом премьер заявил в ходе часа вопросов к правительству, которое транслировал телеканал «112 Украина».

«Что касается повышения зарплаты до 5 тыс. минимальной. Друзья, я не хочу 5, я хочу 10, я хотел бы, чтобы люди получали достойную зарплату. Но надо смотреть на реальные возможности экономики и частного сектора. Сегодня стало возможным 3200. Когда станет возможным 5 тыс., я всегда буду стоять рядом, чтобы это решение поддержать. Но всему свое время», — заявил Гройсман.

Напомним, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине составляет 3200 грн. Такой показатель заложен в госбюджете-2017.

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