Гройсман о повышении минимальных зарплат до 5 тысяч: Всему свое время

«Что касается повышения зарплаты до 5 тыс. минимальной. Друзья, я не хочу 5, я хочу 10, я хотел бы, чтобы люди получали достойную зарплату. Но надо смотреть на реальные возможности экономики и частного сектора. Сегодня стало возможным 3200. Когда станет возможным 5 тыс., я всегда буду стоять рядом, чтобы это решение поддержать. Но всему свое время», — заявил Гройсман.