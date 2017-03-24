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12:57 (мск), источник: 112.ua

Порошенко: Расследование убийств Вороненкова и Шеремета, а также диверсии в Балаклее должны стать делом чести для силовиков

«Но от ошибок не застрахованы даже те спецслужбы, история которых насчитывает не 25, а уже сотню лет», — отметил глава государства.

Источник: 112.ua

Расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и диверсии в Балаклее Харьковской области должны стать делом чести для силовиков. Об этом в ходе выступления к 25-й годовщине создания СБУ, которое транслировал телеканал «112 Украина», заявил президент Петр Порошенко.

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«Делом чести всех правоохранительных органов Украины, и Служба (СБУ, — ред.) должна подставить свое плечо и помочь, является и раскрытие убийства вчерашнего, когда возле “Премьер Паласа” был убит бывший депутат Госдумы России, главный свидетель по делу Януковича, и раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета, и раскрыть вчерашнюю диверсию в Харьковской области, это тоже дело военной контрразведки совместно с Военной прокуратурой. Но от ошибок не застрахованы даже те спецслужбы, история которых насчитывает не 25, а уже сотню лет», — отметил глава государства.

Отметим, вчера в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Кроме того, в ночь на 23 марта в Харьковской области взорвался склад с боеприпасами, в прокуратуре рассматривают основной версией происшествия диверсию.

Журналист Павел Шеремет был подорван в собственном автомобиле 20 июля 2016 года.

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