В БПП назвали возможных кандидатов на пост главы фракции

«Думаю, на следующей пленарной неделе будет больше информации относительно вероятных кандидатур на должность председателя фракции партии “Блок Петра Порошенко”. Сейчас обсуждаются кандидатуры Артура Герасимова, Ирины Геращенко, Ирины Луценко. Но, я хочу подчеркнуть, что это не означает, что именно кто-то из этих людей будет занимать эту должность», — заявил Вадатурский.

По его словам, желающих возглавить фракцию «не так и много».

«Каждый понимает, что возглавлять крупнейшую фракцию в парламенте — это не мед. Тем более что наша фракция разнородная, много депутатов имеют кардинально другую позицию по многим вопросам, но при этом остаются во фракции», — добавил Вадатурский.

Напомним, ранее сообщалось, что Игорь Грынив ушел с поста главы фракции БПП. Его избрали председателем фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде 16 мая 2016 года после того, как предыдущий глава фракции Юрий Луценко стал генеральным прокурором Украины. Также Грынив является советником президента, а в 2014 году был руководителем его избирательной кампании.