Агентов секретной службы США накажут из-за инцидента в Белом доме

Десятого марта возле Белого дома был пойман нарушитель, который перелез через ограждение. СМИ сообщали, что нарушитель пробыл на территории не менее 15 минут, заглядывал в окна и дергал ручки дверей.

Наказание грозит как сотрудникам, непосредственно охранявшим территорию Белого дома, так и спецагентам. Согласно внутреннему регламенту, предложение о конкретных мерах в отношении каждого сотрудника должно быть подано в течение двух недель после инцидента. После этого чиновники ведомства вынесут окончательное решение по вопросу.

Официальной представитель службы воздержался от комментариев.

Секретная служба, которая охраняет президента и ключевые государственные объекты, уже подвергалась в прошлом критике за то, что нарушителям удавалось проникнуть в Белый дом. Один из таких нарушителей был пойман непосредственно в здании при прежнем президенте Бараке Обаме.