Агентов секретной службы США накажут из-за инцидента в Белом доме
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. По меньшей мере шесть сотрудников Секретной службы США подвергнутся дисциплинарному наказанию
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. По меньшей мере шесть сотрудников Секретной службы США подвергнутся дисциплинарному наказанию
Десятого марта возле Белого дома был пойман нарушитель, который перелез через ограждение. СМИ сообщали, что нарушитель пробыл на территории не менее 15 минут, заглядывал в окна и дергал ручки дверей.
Наказание грозит как сотрудникам, непосредственно охранявшим территорию Белого дома, так и спецагентам. Согласно внутреннему регламенту, предложение о конкретных мерах в отношении каждого сотрудника должно быть подано в течение двух недель после инцидента. После этого чиновники ведомства вынесут окончательное решение по вопросу.
Официальной представитель службы воздержался от комментариев.
Секретная служба, которая охраняет президента и ключевые государственные объекты, уже подвергалась в прошлом критике за то, что нарушителям удавалось проникнуть в Белый дом. Один из таких нарушителей был пойман непосредственно в здании при прежнем президенте Бараке Обаме.