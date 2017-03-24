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12:58 (мск), источник: РИА Новости

Агентов секретной службы США накажут из-за инцидента в Белом доме

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. По меньшей мере шесть сотрудников Секретной службы США подвергнутся дисциплинарному наказанию из-за инцидента 10 марта, когда правонарушитель перелез через ограждения вокруг Белого дома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в службе.

Источник: Reuters

Десятого марта возле Белого дома был пойман нарушитель, который перелез через ограждение. СМИ сообщали, что нарушитель пробыл на территории не менее 15 минут, заглядывал в окна и дергал ручки дверей.

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Наказание грозит как сотрудникам, непосредственно охранявшим территорию Белого дома, так и спецагентам. Согласно внутреннему регламенту, предложение о конкретных мерах в отношении каждого сотрудника должно быть подано в течение двух недель после инцидента. После этого чиновники ведомства вынесут окончательное решение по вопросу.

Официальной представитель службы воздержался от комментариев.

Секретная служба, которая охраняет президента и ключевые государственные объекты, уже подвергалась в прошлом критике за то, что нарушителям удавалось проникнуть в Белый дом. Один из таких нарушителей был пойман непосредственно в здании при прежнем президенте Бараке Обаме.

Комментарии
3
андрей самойлов
Теперь вокруг Белого дома натянут сетку с дирижаблями и по забору проведут ток. А Кремль похоже останется самой свободной территорией
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Александр Романский
Зато сейчас на Красной площади столько агентов в штатском - муха не пролетит. (Феминистки не в счет - это фотошоп).
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Оксана Поддубная
А когда-то самый знаменитый немецкий ас Руст, после успешной посадки на Красной площади и Елисейских полях, совершил не очень удачную посадку на лужайке Белого дома. Совершил кульбит и был отпущен с миром. А на нары все-таки был отправлен дома, но это, как говорит Каневский, совсем другая история...
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