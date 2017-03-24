Владимир Никонов покинет пост заместителя министра инвестиций и имущества Нижегородской области

По словам собеседника агентства, Владимир Никонов приступит к исполнению своих обязанностей с 4 апреля текущего года.

Ранее сообщалось, что Андрей Чертков приступил к обязанностям министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области 23 марта.

Напомним, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев освободил своего заместителя Александра Байера от должности министра энергетики и ЖКХ.

Как отметил глава региона 20 марта на заседании регионального кабмина, Байер будет выполнять обязанности заместителя губернатора и курировать подведомственные его блоку вопросы.

Напомним также, что Владимир Никонов был назначен замминистра инвестиций Нижегородской области в феврале 2016 года.

СПРАВКА

Никонов Владимир Александрович родился 2 ноября 1970 года в Вадском районе Горьковской области.

В 1994 году окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского с отличием, имеет ученую степень кандидата юридических наук.

С 1993 года работал помощником прокурора, а затем заместителем прокурора Автозаводского района, прокурором Ленинского района.

С 2008 года по 2013 год являлся прокурором города Нижнего Новгорода.

С 2013 года занимал должность заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода. C 2016 — замминистра инвестиций Нижегородской области.

Имеет классный чин «Старший советник юстиции».

Женат, воспитывает двоих детей.