Порошенко анонсировал реформу СБУ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины (СБУ) с использованием стандартов НАТО, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

«Вскоре Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины с использованием опыта лучших практик стран-членов НАТО», — сказал П. Порошенко в пятницу в центре спецопераций в Киевской области на торжествах в честь 25-й годовщины со дня создания СБУ.

С начала АТО на Донбассе погиб 21 сотрудник СБУ По словам президента, предусматривается, что отдельные функции СБУ, несвойственные классической спецслужбе, будут постепенно переданы другим правоохранительным органам. В частности, расследование отдельных служебных преступлений и преступлений, совершенных преступными организациями, перейдут в компетенцию Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Национальной полиции. При этом П. Порошенко отметил, что СБУ останется главным контрразведывательным ведомством Украины.