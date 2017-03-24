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13:26 (мск), источник: ТАСС

Экс-президент Египта Мубарак вернулся домой

Как сообщил адвоката экс-главы государства, Мубарак покинул военный госпиталь и позавтракал у себя дома «в компании своих родственников и нескольких близких друзей».

Источник: AP 2017

КАИР, 24 марта. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел из военного госпиталя и в настоящее время уже находится у себя дома в одном из столичных районов. Об этом сообщила газета «Аль-Масри аль-Яум» со ссылкой на адвоката экс-главы государства Фарида ад-Диба.

«Бывший президент сегодня уже позавтракал у себя дома в районе Маср-эль-Гедида в компании своих родственников и нескольких близких друзей», — приводит издание слова юриста.

Ад-Диб также передал благодарность всем египтянам, которые «поддерживали его в течение нескольких лет, пока длилось судебное разбирательство».

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Адвокат добавил, что Мубарак впервые за многие годы следствия и пребывания под стражей самостоятельно свободно прогулялся вокруг дома в сопровождении родственников.

13 марта Генеральная прокуратура Египта одобрила прошение ад-Диба об освобождении Мубарака из-под стражи в связи с оправдательным приговором Кассационного суда 2 марта по делу о причастности к гибели демонстрантов.

Бывший президент, подавший в отставку со своего поста после 30 лет управления государством в февраля 2011 года на волне массовых антиправительственных выступлений, вскоре был помещен под домашний арест. В апреле 2011 года ему предъявили официальные обвинения. Последующие шесть лет Мубарак провел в заключении: три года он находился попеременно в тюрьме Тора под Каиром и больнице, а еще три года — под стражей в военном госпитале в столичном районе Маади.

По имеющимся сведениям, Мубарак намерен поселиться на государственной вилле в каирском районе Гелиополис недалеко от президентского дворца, где жил в период правления страной.

Комментарии
1
андрей самойлов
Этот хоть выжил после пиндоской попытки демократизации. А ведь многие не дожили....
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