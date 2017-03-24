Додон и Красносельский проведут 30 марта встречу под Кишиневом
Лидер непризнанной республики Вадим Красносельский рассказал о том, что получил приглашение от президента Молдовы Игоря Додона встретиться 30 марта в предместье Кишинева.
Лидер непризнанной республики Вадим Красносельский рассказал о том, что получил приглашение от президента Молдовы Игоря Додона встретиться 30 марта в предместье Кишинева.
КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский проведут 30 марта встречу.
«Я получил приглашение на встречу с Игорем Николаевичем Додоном 30 марта в предместье Кишинева», — сказал Красносельский, которого цитирует РИА Новости.
Он напомнил о том, что в начале января уже прошла подобная встреча, и она оказалась эффективной.
«Нам удалось договориться о так называемом пакетном подходе, когда молдавская и приднестровская стороны обозначают те вопросы, которые могут быть разрешены — экономического, гуманитарного, культурного характера», — отметил Красносельский.