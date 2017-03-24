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13:58 (мск), источник: Sputnik.md

Додон и Красносельский проведут 30 марта встречу под Кишиневом

Лидер непризнанной республики Вадим Красносельский рассказал о том, что получил приглашение от президента Молдовы Игоря Додона встретиться 30 марта в предместье Кишинева.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский проведут 30 марта встречу.

«Я получил приглашение на встречу с Игорем Николаевичем Додоном 30 марта в предместье Кишинева», — сказал Красносельский, которого цитирует РИА Новости.

Он напомнил о том, что в начале января уже прошла подобная встреча, и она оказалась эффективной.

«Нам удалось договориться о так называемом пакетном подходе, когда молдавская и приднестровская стороны обозначают те вопросы, которые могут быть разрешены — экономического, гуманитарного, культурного характера», — отметил Красносельский.

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