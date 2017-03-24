На Северном Кавказе привели в боевую готовность части Росгвардии

Шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что шесть террористов напали на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне. Террористы были уничтожены.

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«Все воинские части, которые дислоцируются на Северном Кавказе, приведены в боевую готовность, проводятся мероприятия совместно с ФСБ, МВД, направленные на недопущение подобного, усилена разведка», — пояснил Долонин на пресс-конференции, посвященной первым итогам и основным направлениям работы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ в 2017 году.

Он добавил, что бойцы Росгвардии всегда готовы к отражению нападения боевиков. По его словам, целью нападавших, скорее всего, было завладение оружием.