На Северном Кавказе привели в боевую готовность части Росгвардии

Шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что шесть террористов напали на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне. Террористы были уничтожены.
«Все воинские части, которые дислоцируются на Северном Кавказе, приведены в боевую готовность, проводятся мероприятия совместно с ФСБ, МВД, направленные на недопущение подобного, усилена разведка», — пояснил Долонин на
Он добавил, что бойцы Росгвардии всегда готовы к отражению нападения боевиков. По его словам, целью нападавших, скорее всего, было завладение оружием.
В пятницу в центральном аппарате Росгвардии директор ведомства Виктор Золотов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим и сотрудникам ведомства, отличившимся при выполнении
200 лет воевали и продолжаем... а люди гибнут