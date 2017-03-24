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14:10 (мск), источник: РИА Новости

На Северном Кавказе привели в боевую готовность части Росгвардии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Все воинские части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в боевую готовность после нападения боевиков на военный городок в Чечне, сообщил журналистам заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии РФ генерал-майор Николай Долонин.

Источник: РИА Новости

Шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что шесть террористов напали на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне. Террористы были уничтожены.

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«Все воинские части, которые дислоцируются на Северном Кавказе, приведены в боевую готовность, проводятся мероприятия совместно с ФСБ, МВД, направленные на недопущение подобного, усилена разведка», — пояснил Долонин на пресс-конференции, посвященной первым итогам и основным направлениям работы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ в 2017 году.

Он добавил, что бойцы Росгвардии всегда готовы к отражению нападения боевиков. По его словам, целью нападавших, скорее всего, было завладение оружием.

В пятницу в центральном аппарате Росгвардии директор ведомства Виктор Золотов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим и сотрудникам ведомства, отличившимся при выполнении служебно-боевых и оперативно-служебных задач.

Комментарии
8
Ольга Лысенко
Супер Справедливость , а ты , вообще, бываешь чем-нибудь довольна? Я-женщина и то никогда не жалуюсь. А ты все ноешь и ноешь...
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Ольга Лысенко
Вот не надо все передергивать. Сейчас уже пошел совсем другой заголовок . А эта Суперная все нудит да злорадствует то в адрес Кадырова, то в адрес российских властей... Словили меня на эмоции---надо же. А ты сам и ей подобным только плюсики штампуешь...
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Александр Романский
Не обижайся, я ни ей + не поставил, ни тебе.
200 лет воевали и продолжаем... а люди гибнут
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Боевики напали на часть Росгвардии под покровом тумана
14:12 (мск)© Ньюстюб
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