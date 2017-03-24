Сельский глава заплатит штраф за игнорирование граждан
Жительница Ахтанизовского сельского поселения дождалась ответа на обращение только после вмешательства прокуратуры.
Жительница Ахтанизовского сельского поселения дождалась ответа на обращение только после вмешательства прокуратуры.
Краснодар. 24 мар. — Новая Кубань. Чиновник стал фигурантом дела об административном правонарушении и заплатит штраф в размере 5 тыс. рублей.
Гражданка в письменной форме обратилась к и.о. главы Ахтанизовского сельского поселения. Однако по истечению 30-дневного срока ответа на интересующие её вопросы так и не получила.
Данный факт является нарушением ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ответственность за его соблюдение предусмотрена ст. 5.59 КоАП РФ.
Женщина обратилась в прокуратуру за восстановлением своих прав.
И.о. главы сельского поселения опомнился после проведения прокурорской проверки и поспешно отписался заявительнице. Однако было уже поздно.
По данным краевой прокуратуры, за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан его привлекли к административной ответственности.