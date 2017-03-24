Сельский глава заплатит штраф за игнорирование граждан

Краснодар. 24 мар. — Новая Кубань. Чиновник стал фигурантом дела об административном правонарушении и заплатит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Гражданка в письменной форме обратилась к и.о. главы Ахтанизовского сельского поселения. Однако по истечению 30-дневного срока ответа на интересующие её вопросы так и не получила.

Данный факт является нарушением ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ответственность за его соблюдение предусмотрена ст. 5.59 КоАП РФ.

Женщина обратилась в прокуратуру за восстановлением своих прав.

И.о. главы сельского поселения опомнился после проведения прокурорской проверки и поспешно отписался заявительнице. Однако было уже поздно.

По данным краевой прокуратуры, за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан его привлекли к административной ответственности.