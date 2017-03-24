Дмитрий Медведев подписал проект создания ТОСЭР в Чусовом
Как стало известно «Новому компаньону», в пятницу, 24 марта, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал проект создания территории опережающего развития
Как стало известно «Новому компаньону», в пятницу, 24 марта, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал проект создания территории опережающего развития
Напомним, Чусовой вошёл в федеральный перечень моногородов с наиболее сложным
Заявку на участие в программе ТОР Чусовой подал в правительство РФ в начале 2016 года. Содействие в подготовке документации оказала ОМК, оплатившая разработку документации для подачи заявки. В оформлении документации участвовали также Чусовской
Отметим, статус территории опережающего развития моногород получает на 10 лет. Изначально заявлялось, что в рамках проекта развития ТОР в Чусовом до 2026 года будет запущено производство изделий из
Закон о ТОР устанавливает льготные ставки по арендной плате, особый порядок пользования землёй. Наиболее существенный для инвесторов «бонус» ТОР, конечно же, заключается в налоговых льготах. В течение первых четырёх лет налог на добычу полезных ископаемых на территории составит 0% (а в Чусовом есть месторождения
Социальные взносы участников ТОР составят в течение всех 10 лет 7,6%. Предполагается, что в пределах районов ТОР будут действовать особые подразделения исполнительных и прочих госорганов (ФНС, МЧС, МВД). Будет повышен общий уровень администрирования района, и это естественно. Государство, дающее преференции, обязано наблюдать за тем, насколько грамотно и законно работает запущенный механизм.