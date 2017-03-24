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14:36 (мск), источник: NewsKo

Дмитрий Медведев подписал проект создания ТОСЭР в Чусовом

Как стало известно «Новому компаньону», в пятницу, 24 марта, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал проект создания территории опережающего развития социально-экономического развития (ТОСЭР) в Чусовом.

Напомним, Чусовой вошёл в федеральный перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением в 2014 году. Почти одновременно собственники ЧМЗ, ОМК заявили о том, что не будут реализовывать проект трубно-сталеплавильного комплекса (ТСК), на который жители Чусового возлагались большие надежды: уже к 2017 году в Чусовом предполагалось создать современное производство 300−350 тонн бесшовных труб для нефтяников и газовиков, что означало появление новых рабочих мест.

Заявку на участие в программе ТОР Чусовой подал в правительство РФ в начале 2016 года. Содействие в подготовке документации оказала ОМК, оплатившая разработку документации для подачи заявки. В оформлении документации участвовали также Чусовской бизнес-инкубатор и специалисты Высшей школы экономики.

Отметим, статус территории опережающего развития моногород получает на 10 лет. Изначально заявлялось, что в рамках проекта развития ТОР в Чусовом до 2026 года будет запущено производство изделий из древесно-полимерного композита с объёмом инвестиций 167 млн руб., будет создана молочная ферма на 1200 голов скота и современное метизное производство. Вложения в эти проекты составят порядка 1 млрд руб.

Закон о ТОР устанавливает льготные ставки по арендной плате, особый порядок пользования землёй. Наиболее существенный для инвесторов «бонус» ТОР, конечно же, заключается в налоговых льготах. В течение первых четырёх лет налог на добычу полезных ископаемых на территории составит 0% (а в Чусовом есть месторождения гравийно-песчаных смесей, известняка и даже нефти). Налог на прибыль для инвесторов — не более 5% в течение первых пяти лет, но не менее 10% в течение следующих пяти лет. Возможно также освобождение от льгот по налогу на имущество и налогу на землю.

Социальные взносы участников ТОР составят в течение всех 10 лет 7,6%. Предполагается, что в пределах районов ТОР будут действовать особые подразделения исполнительных и прочих госорганов (ФНС, МЧС, МВД). Будет повышен общий уровень администрирования района, и это естественно. Государство, дающее преференции, обязано наблюдать за тем, насколько грамотно и законно работает запущенный механизм.

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