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16:22 (мск), источник: Интерфакс

Владимир Путин встретился с Марин Ле Пен в Кремле

Президент РФ обещал, что Россия не будет влиять на президентские выборы во Франции.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретился в Кремле с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен.

«Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией, при этом мы стараемся поддерживать ровные отношения, как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции», — сказал глава государства.

Он отметил, что во Франции сейчас активно развивается предвыборная кампания.

Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, также как делают наши партнеры, например, в Европе, в США.
Владимир Путин
Президент Российской Федерации

«Конечно, очень интересно было бы обменяться с Вами мнениями о том, как развиваются наши двусторонние отношения и о ситуации, которая складывается в Европе. Я знаю, что Вы представляете достаточно быстро развивающийся спектр политических сил европейских», — заметил российский лидер, поприветствовав Ле Пен в Москве.

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В свою очередь, Ле Пен отметила, что у Франции с Российской Федерацией глубокие культурные, экономические и стратегические связи. «И особенно эта встреча важна, когда такая серьезная террористическая угроза нависла над нами», — сказала гостья, поблагодарив Путина за встречу.

Перед этой встречей кандидат в президенты Франции, находящаяся в РФ по приглашению российских парламентариев, посетила в Патриаршем дворце выставку, посвященную Людовику Святому и реликвиям Сен-Шапель. Она ознакомилась с экспозицией выставки.

Обмен разведданными

Ле Пен на встрече с Путиным также отметила, что Москва и Париж относятся к тем силам, которые реально борются с терроризмом, представляющим постоянную угрозу.

«И к сожалению, это не только массовые атаки, но это и единичные атаки. Также вы знаете, произошло несколько дней назад событие в Великобритании. И я думаю, что было бы полезно обмениваться также сведениями разведки между нашими странами», — сказала политик.

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«Мы с вами принадлежим к странам, которые относятся к реальным борцам с терроризмом. Ведь только вместе можно побороть этот бич», — сказала она, отметив, что Россия «продолжает бороться с терроризмом в Сирии», а Франция, в частности, участвует в операции в Чаде.

Только так можно побороть терроризм. К сожалению, необходимо прибегать к военному присутствию.
Марин Ле Пен
Политик, кандидат в президенты Франции

Она добавила, что «безусловно, террористическая опасность представляет собой угрозу постоянную — буквально вчера произошли достаточно серьезные события у нас».

«Очень жаль, что российские депутаты не смогли встретиться с французскими депутатами и депутатами ЕС, ведь именно встречаясь, мы можем поразмыслить, как действовать вместе, как дать отпор террористической угрозе», — продолжила Ле Пен.

Кандидат в президенты Франции убеждена, что террористическая угроза имеет не только военный аспект. «Мы также говорили об этом с председателем Госдумы, что нужно бороться также с теми, кто организует торговлю людьми, потому что этот также финансирует международный терроризм», — сказал Ле Пен.

Справка
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Комментарии
13
Марк Саамов
Это по ходу ты мыслишь всё время лозунгами и агитками, а не головой. Ле Пен, прямо говорящая о проблеме возрастающего антисемитизма во Франции и Европе со стороны исламских мигрантов, не может быть нацистской по умолчанию. Надо просто включить логику первого класса и слегка подумать головой, только и всего.
Кстати, Гитлер ислам очень любил и уважал. Даже встречался лично и финансировал арабского проповедника и исламиста Амина аль-Хусейни, который во время Второй Мировой призвал своих сородичей устроить резню евреев в Палестине.
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Андрей Барабаш
Ле Пен - смелая умница!
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Андрей Барабаш
Фашистами сейчас являются псевдодемократы, и либералы западных стран и США, которые просто сменили вывески! Для того чтобы под личиной демократии убивать людей и разрушать государства по всему миру. Эти сволочи "демократы" разрушили Сербию, Ливию, Ирак, убивают людей в Сирии. Они и есть фашисты! А Ле Пен с ними борется, значит и она и есть настоящий демократ - борец за власть народа!
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