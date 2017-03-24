Владимир Путин встретился с Марин Ле Пен в Кремле

Источник: РИА "Новости"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретился в Кремле с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен. «Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией, при этом мы стараемся поддерживать ровные отношения, как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции», — сказал глава государства. Он отметил, что во Франции сейчас активно развивается предвыборная кампания.

Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, также как делают наши партнеры, например, в Европе, в США. Владимир Путин Президент Российской Федерации

«Конечно, очень интересно было бы обменяться с Вами мнениями о том, как развиваются наши двусторонние отношения и о ситуации, которая складывается в Европе. Я знаю, что Вы представляете достаточно быстро развивающийся спектр политических сил европейских», — заметил российский лидер, поприветствовав Ле Пен в Москве.

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В свою очередь, Ле Пен отметила, что у Франции с Российской Федерацией глубокие культурные, экономические и стратегические связи. «И особенно эта встреча важна, когда такая серьезная террористическая угроза нависла над нами», — сказала гостья, поблагодарив Путина за встречу. Перед этой встречей кандидат в президенты Франции, находящаяся в РФ по приглашению российских парламентариев, посетила в Патриаршем дворце выставку, посвященную Людовику Святому и реликвиям Сен-Шапель. Она ознакомилась с экспозицией выставки. Обмен разведданными Ле Пен на встрече с Путиным также отметила, что Москва и Париж относятся к тем силам, которые реально борются с терроризмом, представляющим постоянную угрозу. «И к сожалению, это не только массовые атаки, но это и единичные атаки. Также вы знаете, произошло несколько дней назад событие в Великобритании. И я думаю, что было бы полезно обмениваться также сведениями разведки между нашими странами», — сказала политик.

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«Мы с вами принадлежим к странам, которые относятся к реальным борцам с терроризмом. Ведь только вместе можно побороть этот бич», — сказала она, отметив, что Россия «продолжает бороться с терроризмом в Сирии», а Франция, в частности, участвует в операции в Чаде.

Только так можно побороть терроризм. К сожалению, необходимо прибегать к военному присутствию. Марин Ле Пен Политик, кандидат в президенты Франции

Она добавила, что «безусловно, террористическая опасность представляет собой угрозу постоянную — буквально вчера произошли достаточно серьезные события у нас». «Очень жаль, что российские депутаты не смогли встретиться с французскими депутатами и депутатами ЕС, ведь именно встречаясь, мы можем поразмыслить, как действовать вместе, как дать отпор террористической угрозе», — продолжила Ле Пен. Кандидат в президенты Франции убеждена, что террористическая угроза имеет не только военный аспект. «Мы также говорили об этом с председателем Госдумы, что нужно бороться также с теми, кто организует торговлю людьми, потому что этот также финансирует международный терроризм», — сказал Ле Пен.