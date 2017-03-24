Владимир Путин встретился с Марин Ле Пен в Кремле
Президент РФ обещал, что Россия не будет влиять на президентские выборы во Франции.
Президент РФ обещал, что Россия не будет влиять на президентские выборы во Франции.
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретился в Кремле с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен.
«Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией, при этом мы стараемся поддерживать ровные отношения, как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции», — сказал глава государства.
Он отметил, что во Франции сейчас активно развивается предвыборная кампания.
Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, также как делают наши партнеры, например, в Европе, в США.
«Конечно, очень интересно было бы обменяться с Вами мнениями о том, как развиваются наши двусторонние отношения и о ситуации, которая складывается в Европе. Я знаю, что Вы представляете достаточно быстро развивающийся спектр политических сил европейских», — заметил российский лидер, поприветствовав Ле Пен в Москве.
В свою очередь, Ле Пен отметила, что у Франции с Российской Федерацией глубокие культурные, экономические и стратегические связи. «И особенно эта встреча важна, когда такая серьезная террористическая угроза нависла над нами», — сказала гостья, поблагодарив Путина за встречу.
Перед этой встречей кандидат в президенты Франции, находящаяся в РФ по приглашению российских парламентариев, посетила в Патриаршем дворце выставку, посвященную Людовику Святому и реликвиям
Обмен разведданными
Ле Пен на встрече с Путиным также отметила, что Москва и Париж относятся к тем силам, которые реально борются с терроризмом, представляющим постоянную угрозу.
«И к сожалению, это не только массовые атаки, но это и единичные атаки. Также вы знаете, произошло несколько дней назад событие в Великобритании. И я думаю, что было бы полезно обмениваться также сведениями разведки между нашими странами», — сказала политик.
«Мы с вами принадлежим к странам, которые относятся к реальным борцам с терроризмом. Ведь только вместе можно побороть этот бич», — сказала она, отметив, что Россия «продолжает бороться с терроризмом в Сирии», а Франция, в частности, участвует в операции в Чаде.
Только так можно побороть терроризм. К сожалению, необходимо прибегать к военному присутствию.
Она добавила, что «безусловно, террористическая опасность представляет собой угрозу постоянную — буквально вчера произошли достаточно серьезные события у нас».
«Очень жаль, что российские депутаты не смогли встретиться с французскими депутатами и депутатами ЕС, ведь именно встречаясь, мы можем поразмыслить, как действовать вместе, как дать отпор террористической угрозе», — продолжила Ле Пен.
Кандидат в президенты Франции убеждена, что террористическая угроза имеет не только военный аспект. «Мы также говорили об этом с председателем Госдумы, что нужно бороться также с теми, кто организует торговлю людьми, потому что этот также финансирует международный терроризм», — сказал Ле Пен.
Кстати, Гитлер ислам очень любил и уважал. Даже встречался лично и финансировал арабского проповедника и исламиста Амина аль-Хусейни, который во время Второй Мировой призвал своих сородичей устроить резню евреев в Палестине.