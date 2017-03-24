Максим Решетников встретился с представителями компании IKEA

Встречи с представителями ретейлера провел врио губернатора Пермского края Максим Решетников. Однако конкретного решения пока не принято — компания продолжает поиск оптимального расположения для своего магазина.



— Проект сейчас в стадии обсуждения и поиска площадки, которая их устроит, — сообщил 59.ru собеседник в краевой администрации.



Напомним, строительство ТЦ «Мега» с магазином IKEA планировалось на площадке в микрорайоне Ива. Проект должен был быть реализован к 2020 году. Инвестиции в него оценивались в 12−15 миллиардов рублей. Для этого пермская городская дума расширила зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) на части территории микрорайона Ива.



Летом 2016 года компания IKEA официально отказалась от реализации проекта. Причиной его заморозки стали возможные претензии бывшего собственника земли СПК «Мотовилихинский». После этого шведский ретейлер продолжил поиск перспективных площадок под строительство своего магазина в Перми. В частности, одним из таких мест называлась территория бывших Красных казарм в Свердловском районе и участок в Пермском районе.