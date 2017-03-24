Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Джоли и Питт возобновили общение
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": мнение эксперта
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
14События недели в фотографиях
14:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников встретился с представителями компании IKEA

Региональные власти продолжают переговоры о строительстве в Перми магазина шведской компании IKEA.

Встречи с представителями ретейлера провел врио губернатора Пермского края Максим Решетников. Однако конкретного решения пока не принято — компания продолжает поиск оптимального расположения для своего магазина.

— Проект сейчас в стадии обсуждения и поиска площадки, которая их устроит, — сообщил 59.ru собеседник в краевой администрации.

Напомним, строительство ТЦ «Мега» с магазином IKEA планировалось на площадке в микрорайоне Ива. Проект должен был быть реализован к 2020 году. Инвестиции в него оценивались в 12−15 миллиардов рублей. Для этого пермская городская дума расширила зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) на части территории микрорайона Ива.

Летом 2016 года компания IKEA официально отказалась от реализации проекта. Причиной его заморозки стали возможные претензии бывшего собственника земли СПК «Мотовилихинский». После этого шведский ретейлер продолжил поиск перспективных площадок под строительство своего магазина в Перми. В частности, одним из таких мест называлась территория бывших Красных казарм в Свердловском районе и участок в Пермском районе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Что делать с жильем на Украине
На Северном Кавказе привели в боевую готовность части Росгвардии
В МВД Украины назвали имя убийцы Вороненкова
Банк России понизил ключевую ставку
Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ
Агентов секретной службы накажут из-за инцидента в Белом доме
Летчик-испытатель Степан Микоян скончался на 95-м году жизни
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи Звездные родители маленького Пети поздравили его с трехлетием на своих страницах в Instagram.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь