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14:48 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: украинского варианта в Беларуси не допустят

24 марта, Лидский район /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. В Беларуси не допустят возникновения конфликтной ситуации по украинскому варианту.

Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия «Арвибелагро», передает корреспондент БЕЛТА.

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«Ситуация украинская в Беларуси не со мной. Не могу допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси кому-то хочется устроить заварушку.

«Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморозков, — сказал Президент. — Дошли до того, что, как партизаны, ямы копали и прятали. Прячут оружие, арматуру, топоры, ножи, гранаты и прочее. И все говорят: это мы патриотизму детей учим. С боевыми гранатами детей учить?».

«Чешутся у кого-то руки. Но есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию. И если власть этого не увидит, тогда это будет цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что сообщение о готовящейся провокации поступило от уроженки Беларуси, которая проживает в одной из стран Запада. «Выехали туда люди, нашли эту женщину, и она в открытую говорит: я ничего не боюсь, напишу заявление, чтобы вы были предупреждены. Это нас подтолкнуло к активным действиям, я поручил спецслужбам немедленно начать операцию по разработке этих людей, и мы вышли на целый арсенал оружия», — сказал он.

Президент отметил, что финансирование соответствующей противоправной деятельности в основном осуществлялось через Литву и Польшу. «Вот они обижаются — услышали мое заявление в Могилеве — Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! — сказал белорусский лидер. — Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев — большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на “Мерседесах” разъезжают».

«Почему пишут: мы не тунеядцы? Не тунеядцы — так чего оправдываетесь? — заметил глава государства. — Это же они первые тунеядцы, они боятся, что им надо выходить из тени и показать в декларации особняк. А где деньги взял?».

Александр Лукашенко при этом подчеркнул, что тех людей, которые, выходя на акции, хотели решить какие-то свои вопросы, просто пытались использовать. Поэтому многие, осознав это, начали уже отказываться от участия в подобных предстоящих мероприятиях. «Увидели, даже из этих отмороженных (там же не все такие), что и их тоже хотели использовать. А когда увидели эти арсеналы, говорят: нет, мы не пойдем. Начали отказываться от всех этих митингов и демонстраций. Поняли, что власть не испугалась», — заявил глава государства.

«Власть должна выполнять свои функции. Испугаешься — мне будет плохо, а вам вообще невмоготу», — добавил Президент.

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