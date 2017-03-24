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15:18 (мск), источник: Sputniknews.kz

МВД РК предложило конфисковать имущество у браконьеров

Министерство внутренних дел предлагает усилить ответственность за нарушение природоохранного законодательства.

Источник: Sputniknews.kz

Как сообщили в ведомстве, предлагается расширить перечень орудий совершения незаконной охоты: сейчас привлекать к ответственности, согласно действующему Уголовному кодексу, можно лишь за незаконную охоту с применением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных.

«С начала года полицией выявлено около 3 тысяч нарушений природоохранного законодательства, зарегистрировано 400 уголовных правонарушений, к административной ответственности привлечено почти 2 тысячи правонарушителей, наложено штрафов на 9 миллионов тенге», — проинформировал директор департамента государственного языка и информации МВД Казахстана Алмас Садубаев.

У нарушителей, по данным ведомства, изъята 31 тонна незаконно добытой рыбы, в том числе 276 килограмм осетровых пород, свыше 150 кубометров незаконно заготовленного леса, 423 орудия совершения правонарушений (102 единицы огнестрельного охотничьего оружия и шесть плавательных средств).

Для усиления ответственности за нарушения природоохранного законодательства инициированы изменения и дополнения в УК, УПК, а также в КоАП РК.

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