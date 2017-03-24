Вексельберг вновь посетит Екатеринбург: на этот раз в качестве президента фонда «Сколково»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского федерального университета, приезд Вексельберга запланирован на 7 апреля. Вексельберг проведет троллинг-сессию «Все, что хотели знать о Сколково, но стеснялись спросить». В ходе сессии можно будет получить максимум информации о том, чем живет сегодня Сколково, и задать президенту фонда любые вопросы.

Что касается, самого конкурса проектов Open Innovations Startup Tour, то он пройдет на площадке технопарка «Университетский». Главные задачи мероприятия — поиск перспективных инновационных компаний и развитие компетенций начинающих стартап-команд. Инноваторы Свердловской области смогут презентовать свои разработки корпорациям, найти новых партнеров и инвесторов для реализации проектов, а также побороться за денежные призы.

Лучшие проекты без предварительного отбора проходят в полуфинал конкурса Startup Village, на котором будет разыгрываться призовой фонд от «Сколково»: от 1 до 5 млн руб., в зависимости от стадии развития проекта. Финальный отбор пройдет 6—7 июня в рамках стартап-конференции Startup Village 2017. Кроме того, в рамках конкурсных треков Фонд содействия инновациям отбирает проекты, которые получат рекомендации к участию в финале конкурса «Старт» на получение грантов в размере 2 млн руб.

Организаторами тура выступают инновационный центр «Сколково», АО «РВК», Фонд содействия инновациям, ФИОП «Роснано», технопарк «Университетский» и УрФУ.

Отметим, что в последнее время имя Виктора Вексельберга весьма часто звучит в информационной повестке Свердловской области. Так, последний раз в Екатеринбурге он побывал сравнительно недавно — 10 февраля. Тогда, на Уральском турбинном заводе состоялась церемония торжественной сдачи новой турбины Т-295.

27 февраля Виктор Вексельберг и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о намерениях. Речь идет о строительстве на Среднем Урале новейших тепличных комплексов, в том числе за счёт использования механизмов частно-государственно партнёрства. Инвестиции в строительство теплиц могут достигать 25 млрд руб. При этом, на сегодняшний день сельским хозяйством «Ренова» не занимается. Стратегическими отраслями ГК являются металлургия, энергетика, девелопмент, телекоммуникации и нанотехнологии.

Кроме того, 13 марта экс-председатель свердловского правительства Денис Паслер официально был назначен и.о. генерального директора ПАО «Т-Плюс» (крупнейшим акционером компании является «Ренова»).