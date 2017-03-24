Рустэм Хамитов ушел в отпуск до конца марта

Перед этим, 13 марта, с рабочей поездкой он побывал в Москве. Там он принял участие во встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами регионов и в двусторонней встрече с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, где, в частности, заявил о том, что все очереди в детских садах республики ликвидированы. Эта новость из уст главы вызвала бурю обсуждения в сети.

Поэтому сегодня на совещании в Екатеринбурге с генпрокурором РФ республику представляет премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов. Г-н Хамитов выйдет на работу в понедельник, 27 марта. Пока неизвестно, где проводит свой отпуск глава республики.