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16:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Первое заседание оргкомитета по подготовке к Дню Победы прошло в Нижнем Новгороде

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, в Автозаводском районе готовятся провести около 100 мероприятий с участием ветеранов, жителей, школьников и студенческой молодежи.

В Канавинском районе в преддверии Дня Победы состоится традиционная акция «Поздравь ветерана» с вручением подарочного набора на дому каждому участнику Великой Отечественной войны. Хорошей традицией в районе стало проведение акции «Георгиевская ленточка». Около 5 тыс. символов Победы будут розданы в образовательных учреждениях и на митингах памяти.

В Ленинском районе 4 мая пройдет традиционный эстафетный легкоатлетический пробег. В нем примут участие более 40 команд юношей и девушек образовательных учреждений, трудовых коллективов и районного отдела полиции.

Студенты и старшие школьники Московского района в течение апреля-мая 2017 года примут участие в акции «Чистый обелиск», в ходе которой они приведут в порядок памятные знаки, установленные в районе. А в Нижегородском районе совет молодежи примет участие и в ежегодной акции «Чистые окна». Ее участники окажут помощь ветеранам в уборке квартир.

В Приокском районе по инициативе Совета отцов ведется активная подготовка к проведению районной акции «Бессмертный полк». В этом году к акции присоединятся студенты. Колонна торжественно пройдет вдоль проспекта Гагарина от памятного знака Герою Советского Союза Михаилу Ларину до площади имени маршала Советского Союза Георгия Жукова. В Сормове участниками районной акции «Бессмертный батальон» станут около 2 тысяч школьников и их родителей, которые пройдут от площади Славы на улице Коминтерна, бульвару Юбилейному и до площади Буревестника.

На территории Советского района в рамках празднования Дня Победы состоится более 200 мероприятий, среди которых спортивные и культурно-массовые акции с участием тысяч жителей района.

Подводя итоги обсуждения организационных аспектов подготовки к празднованию Дня Победы, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов поручил главам администраций районов держать на особом контроле поздравление ветеранов, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

«У нас впереди множество мероприятий, в которых будут принимать участие большое количество жителей Нижнего Новгорода. Но, в первую очередь, внимание нужно уделить нашим ветеранам, тем, кто участвовал в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. У нас, к сожалению, осталось их не так много — чуть больше 1200 человек. Главы администраций районов должны лично контролировать все обращения ветеранов, а также убедиться в том, что все они получили поздравления с праздником, чтобы никто не остался без внимания. В силу преклонного возраста и состояния здоровья, многим ветеранам тяжело участвовать в мероприятиях, поэтому необходимо поздравить их на дому», — сказал Сергей Белов.

Он также поручил главам администраций районов в течение апреля привести в порядок мемориальные комплексы, памятные места на кладбищах, доски и знаки в преддверии Дня Победы.

«В каждом районе есть обелиски, стелы, памятники. У каждого подобного объекта есть ответственный. Это может быть предприятие или домоуправляющая компания, а не только администрация района. Все равно выходите на место, посмотрите, в каком они состоянии после зимы, если необходимо, то приводите в порядок. Несколько лет назад мы проводили паспортизацию памятных мест в каждом районе, поднимите информацию и не оставляйте без внимания ни один памятный знак», — сказал Сергей Белов.

Кроме того, глава администрации Нижнего Новгорода обратил особое внимание руководителей на соблюдение требований силовых структур в части обеспечения антитеррористической безопасности на городских объектах.

«Вместе с руководителями управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК следите за состоянием чердаков, подвалов многоквартирных домов. Объясняйте жителям, чтобы они были более внимательны к местам своего проживания и к окружающим их людям. Исполнение требований антитеррористической безопасности — это залог спокойствия наших жителей и благополучного проведения праздничных мероприятий», — резюмировал Сергей Белов.

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