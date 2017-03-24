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14:51 (мск), источник: Nakanune.ru

«Подобные вбросы дискредитируют саму систему принятия управленческих решений», — в резиденции опровергли назначение Куйвашева «и.о»

В резиденции губернатора Свердловской области опровергли информацию о назначении Евгения Куйвашева «и.о». Ранее такая информация появилась в ряде уральских СМИ со ссылкой на «свои источники» в «желтом доме», передает корреспондент Накануне.RU.

В аппарате предлагают ориентироваться только на официальные заявления Кремля, поскольку все остальные «источники» — не информированы.

«Евгений Владимирович как управленец, сумевший добиться хороших результатов на посту главы региона и находящийся в расцвете человеческих и творческих сил, безусловно, не исключает для себя возможность и впредь работать на благо Свердловской области. И он, конечно, сделает все, чтобы регион получил развитие и в будущем, если глава государства и жители снова доверят ему этот ответственный пост. При этом существуют понятные официальные каналы обнародования такого рода решений, и губернатор, и президент не нуждаются в дополнительных “рупорах”. Люди, намеренно осуществляющие подобные вбросы в СМИ, своими спекуляциями дискредитируют саму систему принятия управленческих решений на самом высоком уровне. Стоит отметить, что сообщения источников, считающих себя осведомленными, появились в пятницу — классическое время для появления фейков», — прокомментировал ситуацию первый заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев.

Напомним, срок губернаторских полномочий Куйвашева истекает 29 мая.

Комментарии
1
василий юрков
Надежны на него возлагались Большие НО уже одно то что ОН лучший приятель со слов мошенника Новикова говорит о многом ! УВЫ
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