«Подобные вбросы дискредитируют саму систему принятия управленческих решений», — в резиденции опровергли назначение Куйвашева «и.о»

В аппарате предлагают ориентироваться только на официальные заявления Кремля, поскольку все остальные «источники» — не информированы.

«Евгений Владимирович как управленец, сумевший добиться хороших результатов на посту главы региона и находящийся в расцвете человеческих и творческих сил, безусловно, не исключает для себя возможность и впредь работать на благо Свердловской области. И он, конечно, сделает все, чтобы регион получил развитие и в будущем, если глава государства и жители снова доверят ему этот ответственный пост. При этом существуют понятные официальные каналы обнародования такого рода решений, и губернатор, и президент не нуждаются в дополнительных “рупорах”. Люди, намеренно осуществляющие подобные вбросы в СМИ, своими спекуляциями дискредитируют саму систему принятия управленческих решений на самом высоком уровне. Стоит отметить, что сообщения источников, считающих себя осведомленными, появились в пятницу — классическое время для появления фейков», — прокомментировал ситуацию первый заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев.

Напомним, срок губернаторских полномочий Куйвашева истекает 29 мая.