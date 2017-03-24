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14:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Росатом» подберет Озерску кандидатов на пост мэра

В компании депутатов и чиновников.

Источник: УралИнформБюро

Собрание депутатов Озерска на заседании 23 марта утвердило положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

В соответствии с принятыми в 2016 году поправками в федеральное законодательство, конкурс будет проходить по новым правилам. Теперь отбор кандидатур будет осуществлять комиссия из девяти человек, куда в равном соотношении войдут представители областных властей, госкорпорации «Росатом» и местные депутаты. Раньше в комиссию включались только народные избранники и региональные чиновники.

Кроме того, по словам начальника правового отдела аппарата собрания депутатов Елены Гребневой, в положении четко прописано, что два этапа конкурса не могут проводиться в один день, хотя ранее такое было возможно.

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