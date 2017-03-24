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14:59 (мск), источник: Noi.md

Канду не смог ответить на вопрос о встрече в Пятра-Нямц

Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии в Пятра-Нямц возмутило некоторых законодателей, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии в Пятра-Нямц возмутило некоторых законодателей, сообщает Noi.md.

Лидер ПКРМ Владимир Воронин потребовал объяснений по этому поводу на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

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«Что значит совместное заседание правительств Республики Молдова и Румынии? На основе каких законов или регламентов проходят эти встречи? Мы знаем, как после одного из таких заседаний Филат оказался в тюрьме. Какие последствия будут иметь эти встречи? Есть ли закон о проведении таких встреч, я нигде не слышал и в Интернете ничего не нашел», — возмутился Воронин.

Спикер Андриан Канду не смог ответить на эти вопросы, но обещал потребовать информацию у правительства.

«Я не могу сейчас назвать правовые положения, но мы потребуем информацию по этому вопросу у Государственной канцелярии», — сказал Канду.

Отметим, что вчера в Пятра-Нямц прошло совместное совещание в узком формате правительств Республики Молдова и Румынии под председательством премьер-министров двух стран. Павел Филип и Сорин Гриндяну обсудили двустороннее сотрудничество и запуск новых совместных проектов. Филип сообщил, что следующая встреча такого рода может состояться в Кишиневе.

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