Канду не смог ответить на вопрос о встрече в Пятра-Нямц

«Что значит совместное заседание правительств Республики Молдова и Румынии? На основе каких законов или регламентов проходят эти встречи? Мы знаем, как после одного из таких заседаний Филат оказался в тюрьме. Какие последствия будут иметь эти встречи? Есть ли закон о проведении таких встреч, я нигде не слышал и в Интернете ничего не нашел», — возмутился Воронин.

Спикер Андриан Канду не смог ответить на эти вопросы, но обещал потребовать информацию у правительства.

«Я не могу сейчас назвать правовые положения, но мы потребуем информацию по этому вопросу у Государственной канцелярии», — сказал Канду.